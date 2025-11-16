ナンバープレートでかっこいいと思う北陸地方の地名ランキング！ 2位「上越（新潟県）」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年11月4〜6日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレート」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「ナンバープレートでかっこいいと思う北陸地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「新幹線の名前にも用いられているので良いイメージがあるから」（40代男性／神奈川県）、「漢字が歴史的で武士の印象があるので、とてもかっこいいです」（30代女性／愛知県）、「漢字が難しい読み方で古風でかっこいいと思うから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「綺羅びやかなイメージでオシャレで格好良い」（40代男性／神奈川県）、「加賀百万石の歴史を感じさせる城下町で、兼六園や金沢城公園、ひがし茶屋街をイメージでき、漢字表記も整ったイメージがあり、カッコよさを感じます」（30代女性／愛知県）、「素敵な街のイメージがあるので、このナンバーも素敵なイメージで羨ましい」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
【6位までの全ランキング結果を見る】
