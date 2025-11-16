µÁ¥ÎÉÙ»Î2ÇÔ¤Ë¸åÂà¡¡9ÆüÌÜ¤Ë½é¤Î²£¹ËÀï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¹Ô¤¯¤À¤±¡×¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÃæÆü¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê²¡¤·ÅÝ¤·¡ËµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê16Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡²÷Ä´¤ËÇòÀ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿ÅìÁ°Æ¬5ËçÌÜ¤ÎÁðÌî²þ¤áµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢°ËÀª¥±ßÀÉô²°¡á¤¬2ÇÔ¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
¡¡½©¾ì½ê¤âÇÔ¤ì¤¿Áê¼ê¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï±¦¤Î¤ÉÎØ¤Ç¹¶¤á¤¿¤¬º¸¤òº¹¤µ¤ì¤Æ¼ã¸µ½Õ¤Î·Á¤È¤Ê¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë´ó¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦¤Ç²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£¡Öº¸»Í¤Ä¡©¡¡¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Êº¸»Í¤Ä¤Ë¡Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡9ÆüÌÜ¤ÏË¾ºÎ¶¤È¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£½é¤Î²£¹ËÀï¤À¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¹Ô¤¯¤À¤±¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£