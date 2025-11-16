à»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÊ¸»úá¤âÏÃÂê¡ÄPerfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Îº§°ùÆÏ¤ÎÊÝ¾Ú¿Í¤Ë¤«¤·¤æ¤«¤È¤Î¤Ã¤Á¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ú¤Ë¿ÍÊÁ¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×
½ðÌ¾Æþ¤ê¤Îº§°ùÆÏ¤ò¼ê¤Ë3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Perfume¤ÎÀ¾ÏÆ°½¹á¡Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º§°ùÆÏ¤Î¾Ú¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î11Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£¡Ö¾Ú¿Í¤Ï¡¢2¿Í¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ú¿ÍÍó¤¬µÆþ¤µ¤ì¤¿º§°ùÆÏ¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢Æ±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³ßÌîÍ¹á¡Ê¤«¤·¤æ¤«¡Ë¤ÈÂçËÜºÌÇµ¡Ê¤Î¤Ã¤Á¡Ë¤Î3¿Í¤¬¿ÈÂÎ¤ò´ó¤»¤Æ¤¦¤Ä¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö½ñ¤´Ö°ã¤¤¤·¤¿¤éÉÝ¤¤¤«¤é°ì±þ ¤Ã¤Æ5ËçÊ¬½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¡·ë²Ì¡¢À»½ñ¤¬5Ëç´°À®¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ò¡ØÂº¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»°¼Ô»°ÍÍ¤ÎÊ¸»ú¡×¡Ö2¿Í¤¬¾Ú¿Í¤À¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ú¤Ë¿ÍÊÁ¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤Ç¤â3¿Í°ì½ï¤Ê¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤Í¥¤·¤¤´é¤·¤Æ¤Æ¡¢¤ª¤Ð¤Á¤ã¤óµã¤¤½¤¦¤ä¡Ä¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£