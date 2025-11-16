妊娠中のつわりは、症状が重い人にとっては非常につらい時期。そんなときに夫が優しくサポートしてくれると助かりますが……？ 今回は、つわりで苦しむ妻を放置して飲みに行った夫が反省した話をご紹介いたします。

バツイチの友達に怒られて帰ってきた

「妊娠してつわりが始まると、食欲がなくなりごはんを作れなくなってしまいました。すると夫は『家にいるんだから夜ごはんくらい作れよ』『つわりでも働いている人はいるんだから甘えすぎだろ』と嫌味を言ってくるように。

言い返す気力もなく嫌味に耐えていたある日、その日も体調が悪くて寝込んでいたのですが、夫が『今から友達と飲みに行ってくるわ』と言って出かけてしまいました。こんな状況で飲みに行ける神経がすごいな、と思ったけど家にいて嫌味を言われるよりはマシかと思って、一人で伸び伸びと過ごしていたんです。

すると、思ったよりも早く夫が帰ってきて『今までごめん』と、突然謝ってきました。どうやら友達に『早く帰れって怒られた』『お前もひとりぼっちになるぞ』と言われたらしいです。この友達は結婚してたけど、奥さんにモラハラ発言ばかりしてたら離婚を言い渡されたようで、夫に忠告してくれたみたいですね。思いがけない展開だったけど、夫の友達には感謝です」（体験者：20代 女性・主婦／回答時期：2025年8月）

▽ 奥さんが妊娠しているのに、よくこんな偉そうな発言ができますよね。友達の忠告は経験者としての説得力があるため、素直に受け入れることができたのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。