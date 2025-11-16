¡Ö¥×¥í¤Î¥Ò¥â¡×¤é¤·¤¤Ææ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡£¤Ê¤¼¤«Í§Ã£¤âÈà¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡¿¥Ò¥â¥á¥·¡Ê6¡Ë
¼Â²ÈÊë¤é¤·¤ò¶¯À©Â´¶È¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡¿¥Ò¥â¥á¥·¡Ê1¡Ë
Æ»¤Ç¤Õ¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹È±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤ÈÅ·À¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºÂ¾¿Í¤Î²û¤Ë¤¹¤ë¤ê¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤¯¥Ò¥âÃË¤Î²ÆÀ¸¡Ê¤Ê¤Ä¤ª¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼Â²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ìÆÍÁ³°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÌÊæ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Î²ÆÀ¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¥«¥ì¡¼¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä!?
¢¨ËÜµ»ö¤Ï±öÌî¥Í¥ê¥³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Ò¥â¥á¥·¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á±öÌî¥Í¥ê¥³¡¿¡Ø¥Ò¥â¥á¥·¡Ù