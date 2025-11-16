Base Ball Bear¡¢¥ß¥ËAL¡ØLyrical Tattoo¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼·èÄê¡£¿·½Õ¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤â
Base Ball Bear¤¬ËÜÆü11·î16Æü¤Ë¹±Îã¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãSHIBUYA NONFICTION ¶¡ä¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¡¢·ëÀ®25¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯Á°È¾¤Î³èÆ°Í½Äê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤Þ¤º2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLyrical Tattoo¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·Ç¯¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ã¿·½Õ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥¢¡¼¤Á¤ã¤óº×¤ê2026¡ä¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò·È¤¨¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãBase Ball Bear Tour ¡ØLyrical Tattoo¡Ù¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
1·î28Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLyrical Tattoo¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¦90000¤Î±é·à¸ø±é¡ØÎ¹´Û¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤µ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢º£Ç¯8·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö²Æ¤ÎºÙÉô¡×¤ò´Þ¤àÁ´7¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï2024Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÅ·»È¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÏÆÅÄ¤¢¤¹¤«¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Õ¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
VICTOR ONLINE STORE¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÎBlu-ray¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡ÈVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¡É¤òÈÎÇä¡£Blu-ray¤Ë¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSHIBUYA NONFICTION¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤òÁ´¶Ê´°Á´¼ýÏ¿¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÉû²»À¼¤â³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖLyrical Tattoo ¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥Ü¡¼¥É¡×¤¬ÉÕÂ°¡£º£ºî¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹ÃÏ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎQR¥³¡¼¥É¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Base Ball Bear¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Ê¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÊÔÀ®¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤Î±ÇÁü¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Æ±¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÏÁá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡ØLyrical Tattoo¡Ù¤Î¡ÈVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¡É¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¾¦ÉÊ¤È°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÆÃÅµ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¡ãBase Ball Bear Tour ¡ÖLyrical Tattoo¡×¡ä¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤â°ìµó¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2·î15Æü¤Î°¦ÃÎBOTTOM LINE¤Î½éÆü¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ë7·î11Æü¤Î·§ËÜB.9V2¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ15¥ö½ê¤ò¤Þ¤ï¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¿·Ç¯¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡ã¿·½Õ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥¢¡¼¤Á¤ã¤óº×¤ê2026¡ä¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏBase Ball Bear¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤±ó»³ÂçÊå»á¡Ê¥°¥é¥ó¥¸¡Ë¤È¤Î¥é¥¸¥ªÉ÷¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãBase Ball Bear Tour ¡ÖLyrical Tattoo¡×¡ä¡¢¡ã¿·½Õ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥¢¡¼¤Á¤ã¤óº×¤ê2026¡ä¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎSMA¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¢£¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLyrical Tattoo¡Ù
2026Ç¯1·î28Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
ÄÌ¾ïÈ×(CD)¡§\2,750(ÀÇ¹þ)/\2,500(ÀÇÈ´)
https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66118.html
VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ü¥°¥Ã¥º¡Ë¡§\11,000(ÀÇ¹þ)/\10,000(ÀÇÈ´)¡¡
¡ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°
¡ö»æ¥¸¥ã¥±»ÅÍÍ
https://victor-store.jp/item/105193
¡ãBlu-ray¼ýÏ¿¶Ê¡ä ¡öVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
SHIBUYA NONFICTION at LINE CUBE SHIBUYA (2024.09.21)
Í¼Æü¡¢»É¤µ¤ëÉô²°
¤¤¤Þ¤ÏËÍ¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ
short hair
SCHOOL GIRL FANTASY
¤Ä¤è¤¬¤ê¾¯½÷
DIARY KEY
¥»¥×¥Æ¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹
FICTION ONCE MORE
Åìµþ
17ºÍ
Changes
Endless Etude
½½»ú²ÍYou and I
º×¤ê¤Î¤¢¤È
Stairway Generation
Tabibito In The Dark
Power (Pop) of Love
(Éû²»À¼¤¢¤ê)
¢§Base Ball Bear¤Î³Æ³Ú¶Ê¤òÇÛ¿®Ãæ
https://jvcmusic.lnk.to/baseballbear
¢£¡ãBase Ball Bear Tour ¡ÖLyrical Tattoo¡×¡ä
2·î15Æü(Æü) °¦ÃÎ BOTTOM LINE 16:15/17:00
2·î27Æü(¶â) Âçºå BIG CAT 18:15/19:00
3·î19Æü(ÌÚ) Åìµþ Zepp DiverCity(TOKYO) 18:00/19:00
5·î15Æü(¶â) µÜ¾ë ÀçÂædarwin 18:30/19:00
5·î16Æü(ÅÚ) ¿·³ã GOLDEN PIGS RED 16:30/17:00
5·î28Æü(ÌÚ) ÀéÍÕ ÀéÍÕLOOK 18:30/19:00
6·î4Æü(¿å) µþÅÔ µþÅÔ¡¡âùâù 18:30/19:00
6·î6Æü(ÅÚ) ²¬»³ IMAGE 16:30/17:00
6·î7Æü(Æü) °¦É² ¾¾»³Double-u studio 16:30/17:00
6·î19Æü(¶â) ÀÐÀî ¶âÂôAZ 18:30/19:00
6·î20Æü(ÅÚ) Ä¹Ìî ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹J 16:30/17:00
7·î3Æü(¶â) ËÌ³¤Æ» BESSIE HALL 18:00/18:30
7·î5Æü(Æü) ÀÄ¿¹ ÀÄ¿¹Quarter 16:00/16:30
7·î10Æü(¶â) Ê¡²¬ DRUM Be-1 18:30/19:00
7·î11Æü(ÅÚ) ·§ËÜ ·§ËÜB.9V2 16:30/17:00
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°/¡ï6,500-(ÀÇ¹þ/1DÂåÊÌ)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ì¶Ø»ß
¢¨Á´¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¨3·î19Æü(ÌÚ)Åìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Î¤ß
2³¬»ØÄêÀÊ¡ï7,000-(ÀÇ¹þ/1DÂåÊÌ)
¾ÜºÙ¡§https://www.baseballbear.com/live/
¢£¡ã¿·½Õ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ù¥¢¡¼¤Á¤ã¤óº×¤ê2026¡ä
2026Ç¯1·î11Æü(Æü)EX THEATER ROPPONGI
»þ´Ö¡§OPEN 16:00 / START 17:00
ÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê 6500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://www.baseballbear.com/live/
