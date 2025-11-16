BE:FIRST初のスタジアムライブが決定！ 味の素スタジアムにて『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the ″BE:ST″』開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが2026年5月16～17日に、東京・味の素スタジアムで初のスタジアムライブを開催することが発表された。

■初のスタジアムライブでBE:FIRSTが見せる「これまで」と「これから」

BE:FIRSTは2021年のデビュー以降、ホールツアーやアリーナツアーを経て2024年には初のドーム公演を開催。2025年には4都市9公演で約30万人を動員する初の4大ドームツアー、そしてアメリカ・アジア・ヨーロッパの12都市を回る初のワールドツアーを開催。

現在は全国10都市を回るファンミーティングアリーナツアーを開催中だが、次なるステージとなるのがスタジアムライブだ。

BE:FIRSTとして初となる単独スタジアム公演となる『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』では、10月29日にリリースされた初のベストアルバム『BE:ST』を引っ提げ、これまでのBE:FIRSTの集大成、そして常に進化を続けるBE:FIRSTのこれからを見せてくれるはずだ。

■チケット先行受付もスタート！

チケット先行受付は、BE:FIRST Official Fan Club “BESTY”およびBMSGオンラインサロン”B-Town”にて11月16日19:00よりスタート。また、10月29日にリリースされたベストアルバム『BE:ST』に封入の応募抽選特典シリアルコードでもチケット応募は可能となっている。詳細は各サイトやSNSをチェックしよう。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBIM『BE:ST』

■ライブ情報

『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』

［2026］

05/16（土）東京・味の素スタジアム

05/17（日）東京・味の素スタジアム

