ペンギンの「卒業」にジョージア大使も反応

ティムラズ・レジャバ駐日ジョージア大使は2025年11月13日、「Suicaのペンギン」が来年度末で「卒業」することを受け、自身のSuicaとチャージ残高の写真を公式Xに投稿。既に800万回以上も表示され、大きな注目を集めています。

【画像】これがジョージア大使の「Suica残高」です

Suicaをめぐっては、新たなコード決済サービスが2026年秋に開始される予定です。2001年のSuica誕生からイメージキャラクターとして活躍してきたペンギンは2026年度末をもって卒業し、新たなキャラクターにバトンタッチすることが決まっています。

ティムラズ・レジャバ駐日ジョージア大使は公式Xで「残念ですが、仕方ありません」というコメントと共に、1万1451円がチャージされた自身のSuicaも公開しました。

この投稿に対しSNSでは「ジョージア大使ともあろう方が残高1万円前後だなんて..普通は10万円くらい入れてますよね？」「残高の数字に何か意味ってあります..？」「貴国が粘り強く自国のプライドを保ち1991年に独立を果たされたように、私たちはSuicaのペンギンを独立キャラとして愛し続けます」などといったコメントが寄せられています。

ちなみに、現在「Suica」のチャージ上限額は2万円となっていますが、新たなコード決済サービスでは、上限額が30万円となる予定。新たなコード決済サービスはモバイルSuicaアプリに搭載され、家族や友人との間で受け渡しも可能になるほか、ビューカードを紐づければ事前のチャージも不要となる見込みです。