¡Ö¤Þ¤¿Æ±¤¸ÉþÃå¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¡¢¡×¤ò²óÈò¡ª¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¥µ¥Ã¤È½Å¤Í¤ë¤À¤±♡¡ÖÍ¥½¨¥Ù¥¹¥È¡×
¥³ー¥Ç¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê¤òÃ¦µÑ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¥×¥é¥¹¥ï¥ó¤Ç¹¤È´¤±¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤Ë¥µ¥Ã¤È±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤¬¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¹â¸«¤¨¥Ù¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤³¤â¤³ÁÇºà¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤Í¥½¨¥Ù¥¹¥È
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTNK¥Öー¥É¥ë¥Õ¥¡ー¥Ù¥¹¥È¡×\1,639¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤â¤³¤â¤³¤È¤·¤¿¼Á´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥Ü¥¢¥Ù¥¹¥È¡£¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Ë½Å¤Í¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ëµ¨Àá´¶¥¢¥Ã¥×¡£Ç»¤¤¤á¤Î¥°¥ìー¥«¥éー¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁÇºà´¶¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¥ë¥Ðー¤Î¥¸¥Ã¥×¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥âー¥É´¶¤â¥×¥é¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Î©ÂÎ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥³ー¥Ç¤¬¥µ¥Þ¸«¤¨
¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¡ÖTZIP¥³¥¯ー¥ó¥Ù¥¹¥È¡×\1,969¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥³¥¯ー¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ù¥¹¥È¡£¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Û¤É¤è¤¤¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤êÃå¾æ¤¬Ä¹¤á¡£¸ª¤âÊ¤¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Ä¤ÄÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â³ð¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó ¡ß ¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÇÛ¿§¥³ー¥Ç¤Ç¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ëÂç¿Í¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
Writer¡§licca.M