¡ÖÊ¢¶Ú¤ä¤Ð¤¡¡×¡ÈÈþ½÷¡É¶õ¼ê²È¡¢¾×·â±ÇÁü¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³ ¡Ö¥Ä¥è¥«¥ï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¶¯½÷»ÒÂçÀ¸¡×
¡¡¹âÂ®¥Ñ¥ó¥Á¡¢¹ÝÅ´¥Ü¥Ç¥£¤ÇÏÃÂê¤Î¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¡ÈÈþ½÷¡É¶õ¼ê²È¤¬¡¢¾×·â¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤òÈäÏª¡£¡ÖÊ¢¶Ú¤ä¤Ð¤¡¡×¡Ö¥Ä¥è¥«¥ï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÊ¢¶Ú¤ä¤Ð¤¡¡×¡ÈÈþ½÷¡É¶õ¼ê²È¡¢¾×·â±ÇÁü
¡¡ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢YouTube ¤Î¡Ø¹õÂÓ¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌÜÂå·ëºÚ¡Ê¿·¶Ë¿¿²ñÅìµþ¾ëÆîÀîºê»ÙÉô¡Ë¡£2002Ç¯À¸¤Þ¤ì23ºÐ¤ÎÌÜÂå¤Ï2019Ç¯¥¢¥¸¥¢¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼êÂç²ñ ½÷»Ò·Ú½ÅÎÌµé¤ÎÍ¥¾¡¤ä2025Ç¯¤ÎÁ´À¤³¦¥Õ¥ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢ ·Ú½ÅÎÌµé¤Ç¤Î½àÍ¥¾¡¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÃíÌÜ¤ÎÁª¼ê¤À¡£
¡¡ÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½êÃæÆü¡¢ABEMAÁêËÐÃæ·Ñ¤ËÆ»Ãå¤òÃåÍÑ¤·¡¢²òÀâ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÜÂå¡£¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÎý½¬É÷·Ê¤¬¾×·âÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¤Â®¤µ¤È²óÅ¾ÎÏ¤Ç¥ß¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë¥´¥à¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤òÃ¡¤¹þ¤à»Ñ¡£¶Ë¤á¤Ä¤±¤ÏÊ¢¶Ú¤òÆ§¤Þ¤ì¡¢ÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤éÊ¢¶ÚÆ°ºî¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¤³¤Î¡×¡Ö¹ÝÅ´¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×ÊüÁ÷ÀÊ¤â¤¢Á³¡£¤µ¤é¤Ë¸ß¤¤¤ËÊ¢¶Ú¤ËÀµ·ýÆÍ¤¤òÂÇ¤Á¹þ¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¢¶Ú¤ä¤Ð¤¡¡×¡Ö¥Ä¥è¥«¥ï¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë