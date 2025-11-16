¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û¶ÌÏÉ¤¬41ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ËÀËÇÔ¤âÂ¸ºß´¶¡ÖÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¿´¡£40Âå¥Ê¥á¤ó¤Ê¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£¸ÆüÌÜ¡Ê£±£¶Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢ËëÆâ¶ÌÏÉ¡Ê£´£±¡áÊÒÃËÇÈ¡Ë¤¬²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤ËÀËÇÔ¡£¶âÀ±³ÍÆÀ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¶ÌÏÉ¤Ïº¸¤Ç¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¤Ï±¦¥Î¥ÉÎØ¤ÇÂç¤ÎÎ¤¤ò¤Î¤±¤¾¤é¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï²£¹Ë¤Ë¤Ï¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¿³È½ÃÄ¤«¤éÊª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¯¤¤ï¤É¤¤¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¼è¤êÆ¨¤¬¤·¤¿¡£Áê¼ê¤¬¹²¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤È²¿¥»¥ó¥Á¤À¤Ã¤¿¡©¡¡ÌÌÇò¤¤¤Í¡¢ÁêËÐ¤Ï¡£¿ô¥»¥ó¥Á¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¶ÌÏÉ¤Ï»Ë¾å£³¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë£´£±ºÐ¤ÎËëÆâÎÏ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËëÆâ½Ð¾ì²ó¿ô£±£´£´£µ²ó¤âÃ£À®¤·¡¢³¡¹Ä¤òÈ´¤¤¤ÆÎòÂåÃ±ÆÈ£²°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤ÎÅ´¿Í¤Ï¡ÖÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿´¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤·¡¢Àº°ìÇÕ¤ä¤Ã¤¿¡££´£°Âå¤ò¥Ê¥á¤ó¤Ê¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£·òºß¤Ö¤ê¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£