フィギュアスケートGPシリーズ第5戦

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第5戦、スケートアメリカ第2日は15日（日本時間16日）、米レークプラシッドで男子フリーが行われ、ショートプログラム（SP）2位の28歳ケビン・エイモズ（フランス）が逆転で初優勝。演技後のキス・アンド・クライでは感情が爆発し、派手なリアクションに反響が広がった。

表情が一変した。SPでは93.56点の2位。緊張の面持ちでフリーの結果を待った。159.97点の合計253.53点で優勝が確定すると「あぁーーー！」と絶叫。口元に手を当てながら興奮のリアクションを見せ、コーチと抱き合い、感極まった。

国際スケート連盟公式Xが実際の映像を公開。興奮状態に陥ったエイモズの姿が反響を呼び、日本ファンからは「リアクション最高すぎるw」「今シーズンのキスクラ大賞」「乙女なケヴィン」などと反応。佐藤駿（エームサービス・明治大）を指導し、明るいキャラクターで知られる日下匡力コーチを引き合いに「キスクラ優勝選手権で日下先生を脅かす存在現る」と指摘する声も上がっていた。

なお、日本勢ではSP首位だった友野一希（第一住建グループ）は、フリー149.80点の合計245.57点で3位。壷井達也（シスメックス）は228.03点で8位だった。



