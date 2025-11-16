俳優川麻世（62）と妻で料理研究家の花音さん（40）が、16日放送のテレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（16日午後0時55分）に出演。花音さんの母親は結婚に反対派だったことを明かした。

川は「（結婚への）ネックは花音のお母さんだったですね」と明かした。花音さんは「絶対バレるんで先に伝えておいた方がいいと思ったんで、母に『実は川麻世さんって方と付き合ってるんだよね』って言ったら、『やめなさい』って」と即反対されたことを明かした。「結構強めに否定されまして。（母から）『あの川麻世でしょ？ 遊ばれてるよ絶対に』って」と“女好き”イメージが浸透してしまっていたことを語った。川も「世間のイメージが最悪でしたね」と語った。

花音さんは「（母が）『そんな人と付き合ったら私までワイドショーにやられるよ。本当やめて』って」とかなり厳しい反応だったという。

花音さんの母はお店をやっているといい、川が訪問していたことを明かした。「（川が）一生懸命話をしてくれるんですけど、母から天気の話とか、その日のニュースの話とか、当たり障りない話をずっとしていた」と母親から重要な話をかわされていたことを語った。

花音さんは「（川）本人かわされていることに気づいてないんですよ」と暴露。川は「いや、そんな人かなと…」と照れた。MCの藤井隆は「お人よし。かわしてるんですよ」とつっこんだ。

花音さんは「（母が）気づいてくれなかったんで、懲りずに行ってくれたんですよ。母に。何回も何回もアタックしてくれて。そのうち買い物に行こうっていう話になって。うちに車がないので車を出してくれたんですよね」と語った。

川は「花音と、お母さんと伯母と一緒に。『麻世さん、コストコって行ってみたい』、『IKEAって行ってみたい』って言って。山のように買うんですよ。（車に）入るから」と語った。その後、川は窓拭きや店のペンキ塗りなど、“なんでも屋”として母のリクエストに応えていったという。

花音さんは「うちのおばが末期のがんで、送り迎えが車じゃないとできなくて。その送り迎えも仕事がない日は全部してくれて4時間とか5時間とか待ってくれて、それで母も伯母も『麻世さんって良い人なのね』っていう、感謝をするようになって」と川の誠実さに気づいていったという。