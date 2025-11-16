お笑いタレントたむらけんじ（52）プロデュースによる笑いとスポーツの祭典「ちゃ〜ズモール」が16日、大阪・森ノ宮で開催され、たむらの他、スマイル、span！、女と男、タイムキーパーらが参加した。

朝10時から夕方までフットサル大会やお笑い体験ワークショップなど、子どもも参加できる数々のイベントを無事に終えて、たむらはホッとした表情。「今回も2万人を超す方が参加してくれてうれしい。大満足です。文句も言わず手伝ってくれた後輩たちには感謝するのみです」

麒麟の田村裕（46）は「参加してくれた人は誰もがニコニコ。我々芸人も楽屋でニコニコしている、そんな楽しいイベントです。ロサンゼルスに移住したたむらさんと日本をつなぐ大事な仕事なので、この先10年でも続けたい」と話した。

たむらと親交の長いダウンタウンによる有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」が11月1日スタートしたが、たむら自身はまだ見ていない。「僕なんかが協力するなんておこがましいですが、松本（人志）さんが動き出してくれたことがうれしい。一ファンとしてうれしいです」と明かした。

たむらは2023年、米ロサンゼルスに移住。今年9月には、一般女性と再婚したことがわかった。