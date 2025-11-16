◇ＪＦＬ第２９節 ＹＳＣＣ横浜３―２アトレチコ鈴鹿（１６日・上野公園陸上競技場）

ＪＦＬのアトレチコ鈴鹿の元日本代表ＦＷ三浦知良が、ホーム最終戦のＹＳＣＣ横浜戦でベンチ入りし、２―３とリードされた後半４８分から途中出場。５試合連続出場となり、自身が持つリーグ最年長出場記録を５８歳２６３日に更新した。勝ち点２８で１３位のチームは勝てば無条件で残留を決めることができたが、２―３の逆転負けを喫し、最終節のアウェー・ヴェルスパ大分戦（１１月２３日）へ持ち越しとなった。

◇ ◇ ◇

今季ホーム最終戦で２点先制してからの逆転負け。後半の残り１５分から３失点にカズは「向こうに勢いづけてしまった。今年のチーム状況を表すような試合だった」と悔しさをにじませた。

１４位に転落したチームは、降格圏の１５位・横河武蔵野ＦＣと勝ち点２差に。次戦は何としても勝たなくてはいけない。「そういう意味では次の試合に勝って、最後の最後で自分たちが成長できたというものを残して終わりたい」と言葉に力を込めた。

自身は１０月１８日の第２５節ヴィアティン三重戦から５試合連続出場中。「練習を通して（コンディションは）徐々に良くなっている」と２２年１１月１２日のＦＣ大阪戦（当時ＪＦＬ、１●２）以来３年ぶりのゴールを狙う。

また、カズは鈴鹿との期限付き移籍契約が今季までになっていることについて聞かれると「それは今ここで話すことではない」とチームのＪＦＬ残留へ集中した。