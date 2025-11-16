投稿者さんが近所のペットショップで出会ったのは、愛くるしい大型犬の子犬でした。家族が決まらないまま大きくなっていく姿を見守っているうちに、放っておけなくなって…？売れ残っていた大型犬に家族ができるまでのストーリーが感動を呼んでいます。

ペットショップで売れ残っていた大型犬

Instagramアカウント「bow_wow.channel」に投稿されたのは、ゴールデンドゥードル（ゴールデンレトリバー×プードル）の「アグ」ちゃんに家族ができるまでの物語です。2匹の愛犬と暮らしている投稿者さんは、定期的に近所のペットショップに買い物に行っていたそう。そしてある日、アグちゃんと出会い、その可愛さに心を掴まれたのだとか。

それ以来、投稿者さんはペットショップに立ち寄るたびに、アグちゃんを撫でていたそう。いつかアグちゃんをお家に迎えたいという人が現れて、幸せになってくれるはず…。そんな願いもむなしく、アグちゃんは家族が決まらないままどんどん大きくなっていきました。

家族に迎えることを決意

生後6ヶ月を過ぎてもペットショップにいたアグちゃんの寂しそうな目を見た時、投稿者さんは「家に連れて帰りたい」という思いが込み上げたそう。そして他の誰でもなく自分が家族になって、アグちゃんを幸せにすることを決意したのだとか。

一緒にお家に帰って新しい生活をスタートさせてから、アグちゃんは優しい笑顔を見せてくれたそう。家族ができて嬉しそうな姿を見ると、こちらまで幸せな気持ちになります。

お迎え後の様子

投稿者さんはお迎え後もアグちゃんにメロメロで、おんぶしたりハグしたりしてたっぷり愛情を注いでいるそう。今の願いは、アグちゃんがたくさんの「楽しい」を見つけてくれることなのだとか。

すでに体は成犬並みに大きくなっているアグちゃんですが、今まで外に出たこともお散歩をしたこともなかったため、お家に迎えられてから初めて経験することばかり。現在は投稿者さんや先住犬さんたちに見守られながら、一歩ずつ成長しているところなのだそう。

きっと色々な経験をするうちに、アグちゃんにとっての「楽しい」が見つかることでしょう。これからのアグちゃんの日々が、愛と幸せにあふれたものになりますように。

この投稿には「可愛いね。連れて帰りたくなる気持ちわかります」「これからの家族生活がさらに楽しくなっていくだろうなあ」といったコメントが寄せられています。

アグちゃんのこれからを見守りたい方、先住犬の「小太郎」くんや「プリン」ちゃんの微笑ましい日常を見たい方は、ぜひInstagramアカウント「bow_wow.channel」をチェックしてくださいね。

