夫と不倫女を呼び出した妻→次に現れた“第三の主役”に青ざめる不倫人たち｜不倫相手に本気になった夫【ママリ】

結婚2年、娘が生後4か月のなつこは夫の借金と不審な行動に悩む中、妊娠中から続く夫の不倫を知ってしまう。苦しむ妻をよそに「安らぎがなかった」と責任転嫁する夫に、なつこは反撃を決意する。弁護士の力を借りて内容証明を発送すると、夫と不倫相手には動きがあって…。不倫に興じた夫と女性の末路はいかに？『不倫相手に本気になった夫』第5話をごらんください。

不倫夫と不倫相手を呼び出すことに成功したなつこ。弁護士を交えた話し合いの場には、これまで登場していない重要人物も出席することになっていて…。

驚くべき「第三の登場人物」

約束の日の午後。指定した駅前の静かな喫茶店に、夫と不倫相手が現れた。不倫相手は探偵に撮影してもらった証拠写真のときのような華やかさはなく、黒いスーツに真っ黒な髪を後ろに束ねている。反省を示そうとしているのだろう。



「約束通りにした。これで全て話すから、慰謝料と離婚については少し相談させてほしい…」



夫は私の要求をのめば、私が条件をゆるめてくれると思ったのだろう。しかし、私が今日2人をここに呼び出したのは、そんな生ぬるい目的のためではない。



2人を私の正面に座らせたすぐあと、私は弁護士に電話で連絡をした。その直後、弁護士がある男性をつれてやってきた。その男性を見た瞬間、女性の顔色は青ざめ、視線は定まらない様子だ。



「なつこさん、はじめまして」



その男性は、落ち着いた、それでいて冷徹な声で話し始めた。



「私は、こちらの彼女の婚約者です。佐藤と申します」

「え、婚約者…？」



圭吾が掠れた声で呟いた。 佐藤さんは静かに頷いた。



「はい。私と彼女は、ちょうどあなたが不倫を始めたころに婚約し、既に同棲していました。内容証明は、私が見たんですよ」



佐藤さんは話をつづけた。



「僕も彼女の行動が怪しいと思っていたところ、なつこさんの弁護士さんから連絡をいただき、ことの経緯をすべて把握しました」

夫のパニックを尻目に

夫はまだ状況が読めていないのか、視線を泳がせている。さらに佐藤さんが続ける。



「知ってますか？婚約の事実がある以上、僕からあなたに慰謝料請求できます。お話を進めてよろしいでしょうか」



こうして場は完全に私たちのペースだ。不倫相手の女性は、顔を覆い、小さな声で泣き始めた。



「な、なつこ！俺たちは再構築することになったんだよな？これから助け合って…」



圭吾はパニックになり、私に助けを求めてきた。彼は、私という「妻」が、まだ彼の味方だと信じたかったのだろう。しかし私は冷たい目で圭吾を見据えた。



「え？私は再構築するなんて言ってないよ。不倫の代償を払うのは、あなた自身の責任でしょ」



そして、佐藤さんに向き直り、穏やかに告げた。



「私と彼は離婚しますので、慰謝料については、どうぞ圭吾に請求してください。私はあなたを全面的に支持しますから」

身勝手な不倫の末路

圭吾の顔から、再び血の気が引いていく。



「なつこ！ 待ってくれ！ 俺は、俺は…」

「もう遅いわ、圭吾」



私は遮った。 佐藤さんは、私たちのやり取りを静かに見つめた後、女性に厳しい視線を向けた。



「俺はもう婚約を破棄する。なつこさんへの慰謝料は君が自分で支払って。さようなら」



佐藤さんの言葉は、圭吾と不倫相手に、彼らが想像もしなかった、二重の法的制裁が待ち受けていることを示唆していた。彼らは、最も恐れていた「全てを失う」という現実を、目の前で突きつけられたのだ。



その後、弁護士さんが法的な手続きの説明をしているが、2人は聞いているのかいないのか、すっかり魂が抜けたみたいだった。



話し合いが終わると、私と弁護士さんは佐藤さんと共に、裏切り者の二人を、惨めな沈黙が支配する喫茶店に残して店を出た。私たちは一言も交わさなかったが、お互いに、正義が果たされたという静かな満足感を共有していた。 清々しい秋の空の下、私は新しい未来へと歩み始めた。

あとがき：勝利の代償と、その後の空

不倫相手の婚約者という予想外の人物の登場は、圭吾に二重の法的・社会的制裁を与えるという、なつこの用意周到な「リベンジ」の完成形です。圭吾は、保身のために妻にすがろうとした代償として、より大きな損失を被ることになりました。



清々しい秋の空の下、なつこは過去と決別。これは単なる離婚ではなく、自立と自己肯定を取り戻した、一人の女性の物語です。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）