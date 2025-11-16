【エディージャパン検証】紙一重の惜敗――ジャパンが痛感したウエールズとの“経験値の差”

日本は健闘及ばずウエールズに敗れた(C)Getty Images

ラグビー日本代表（世界ランキング13位、以下ジャパン）のオータムテストマッチシリーズ4戦目がウエールズの首都カーディフのプリンシパリティースタジアムで行われ、ジャパンはウエールズ代表（同12位）に23-24で敗れた。ウエールズとは今年3度目の対戦で1勝2敗。通算対戦成績はジャパンの2勝15敗となった。

まさに紙一重。実に悔しい敗戦だった。2027年のW杯予選プールでの戦いを有利にするためにも、先週、先々週の惨敗のショックを払拭する意味でも、絶対に勝ちたい一戦だったが、最後の最後で勝利がスルリと逃げていってしまった。

内容的にもジャパンの方が押していた。ポゼッションこそジャパン53％に対しウエールズ47％と大した差はつかなかったが、テリトリーでは67％対33％とジャパンが圧倒していた。試合全体では、ジャパンが攻めている場面が目についた印象があり、ジャパンの圧勝で終わってもおかしくない展開だった。

にも関わらず、最終的に「惜敗」となってしまったこの試合の勝敗を分けたのは、ウエールズの試合運びの巧みさとしたたかさだった。

クルセイダーズをスーパーラグビーで5回の優勝に導き、昨季まで率いた埼玉パナソニックワイルドナイツにも数々の栄冠をもたらした名将ロビー・ディーンズ氏は、あるインタビューで「オールブラックスには、試合の中で集中力を高めてスコアを奪おうとしてくる時間帯がある。それは相手と自分たちがスコアした直後、そして前後半最初と最後の時間帯だ。この状況で得点をすることが、相手が最も心理的にダメージを負うからだ」という言葉を残している。ウエールズはこの「オールブラックス理論」に忠実な試合展開に持ち込んだ。

サマーシリーズの経験から、ジャパンは試合の立ち上がり時にやや受け身になる傾向があることを学習していたウエールズは、開始直後から猛攻を仕掛け、ジャパンディフェンスのわずかな綻びを突いてSOダン・エドワーズが先制トライを奪う。後半もジャパンのSO李承信がPGを決めるとすぐさまトライを奪って逆転。ジャパンがPGと2本目のトライで再逆転した直後にもトライを奪って再々逆転に成功していた。ロビー氏の言に従えば、ジャパンはこの展開で心理的にかなりのダメージを負い、それが最後の逆転サヨナラPGへの伏線となった。