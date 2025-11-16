「誕生日に点を取れるなんて、もうない」林幸多郎、延長戦のバースデーゴールで町田を天皇杯決勝に導く「良い日になった」
この日、決勝ゴールを決めたのは11月16日が誕生日の林幸多郎だった。
2025年11月16日、FC町田ゼルビアが国立競技場での天皇杯準決勝でFC東京と対戦。拮抗した展開のまま90分で決着がつかず、延長戦に突入した試合で町田に歓喜をもたらしたのが林である。
０−０で迎えた103分、オ・セフンが空中戦で競り勝ったボールに反応した林はアレクサンダー・ショルツのマークを掻い潜りエリア内に進入。そして右足でチョンと浮かしてゴールネットを揺らした。
「セフンが上手く後ろにそらしてくれたので、迷わず飛び込みました。ショルツ選手がスピードを緩めたので触れると思って足を出しました」
そう振り返った林は“バースデーゴール”について喜びを隠さなかった。
「誕生日に点を取れるなんてもうないと思いますし、良い日になったと思います」
林の先制弾に勢いに乗った町田は109分にオ・セフンのゴールで追加点。最終的にFC東京を２−０と下した。この日の主人公のひとりが林だったことは、本人もきっと理解しているだろう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
