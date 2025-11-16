16日の練習後に取材に応じた久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　11月18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が16日、千葉県内でトレーニングを実施した。

　練習後に取材に応じた久保建英に、ワールドカップで対戦したい国について質問すると、こう回答してくれた。

「勝てればいいんで、あんまりどことしたいとかはもうないですね。前回だったらどこでやりたいとかありましたけど、今回はとりあえずできるだけ勝てそうな相手とまずはやりたいです」
 
　24歳のレフティは「欲を言うならば、あんまり移動距離がないところがいいのかなって思ったり」と話し、こう続けた。

「例えば、ホスト３か国の中でどこと一番やりたくないかって言ったらメキシコとか。暑いんで、メキシコは避けたいなと思うとか、そのぐらいですかね」

　相手というよりも、移動距離や環境の方が気になるようだ。
　
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

