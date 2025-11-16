Êì¤¬Çã¤¤Êª¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¢ª¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËàÄ¶µðÂçºîÉÊá¡¡Â©»Ò¤¿¤Á¡õÉ×¤ÎÄ©Àï¤Ë1.9Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤É¤é¤ß¤£¡Ê¡÷miisuke1127¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î18Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¼ÈÓ¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤éµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¸«¤¿¤È¤¤¤¦¸÷·Ê¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û1,449.7Ëü²óÉ½¼¨¡¢23Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎàÃÏ²¼ÄÌÏ©¤Î°ÛÊÑá
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÅ·°æ¤ËÆÏ¤¤½¤¦¤ÊµðÂç¤Ê¹½Â¤Êª¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ô¥ó¥¯......¤È°ìÃÊ¤´¤È¤Ë¥«¥é¡¼¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥«¥Ã¥×¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢°ìÂÎ......¡©¡¡Åê¹Æ¼Ô¡¦¤É¤é¤ß¤£¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
Ìó4Ç¯´Ö¡¢Î¯¤áÂ³¤±¤¿¥¢¥ì¤Ç...
¤É¤é¤ß¤£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î·Ý½ÑºîÉÊ¤Ï8ºÐ¡¦6ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÈÉ×¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¤É¤é¤ß¤£¤µ¤ó¤¬½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿30¡Á40Ê¬¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
ºîÉÊ¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é½¸¤á»Ï¤á¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥È¡ÖËÒ¾ì¤ÎÄ«¡×¤Î¥«¥Ã¥×¡£ºÇ½é¤Ïº½Í·¤ÓÍÑ¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö30¸Ä¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢ÀÑ¤ó¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¼«Á³¤È¿©¤Ù¤¿¤éÊÝ´É¤È¤¤¤¦½¬´·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤¤¤¿¤¤4Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤éÎ¯¤Þ¤ê»Ï¤á¡¢º£880¸Ä¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð
È¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤¯¤é¤¤¡¢Á´Éô½Ð¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¿§¡¹ºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
º£¤Ç¤Ï¤³¤Î¥«¥Ã¥×¤Ç²¿¤«¤òºî¤ë¤Î¤ÏÈ¾Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï»³¤ä¾ë¤Ê¤É²£¤Ë¹¤¬¤ëºîÉÊ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï¥À¥ó¥È¥Ä¤Î¹â¤µ¡£
¡Ö»Ë¾å1ÈÖ¹â¤¤Ç÷ÎÏ¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤É¤é¤ß¤£¤µ¤ó¡Ë
¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤½¸ÃæÎÏ¤Èº¬µ¤¤ò´¶¤¸¤ëºîÉÊ¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï1Ëü9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤¿¤¯¤µ¤ó²È¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡×
¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤À¤±¿©¤Ù¤ÆÌã¤¤ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ·Ý½ÑºîÉÊ¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·²á¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡ª¡×
¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¤ë¤¯¤é¤¤²Ë¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÂçºî¡¢ÆüÍË¤ÎÌë¤Ë¤Ï¸«»ö¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤¿¤½¤¦¡£Êø¤¹¤Î¤â¤Þ¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç³Ú¤·¤¤¤é¤·¤¯¡¢º£º¢¤Ï¼¡²óºî¤Ø¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë