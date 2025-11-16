朝の路上で「助けてェ！」叫ぶ男の子を抱えて走る男→行き先にひと安心「焦るヤツw」「あるある」【ママリ】

間に合った！息子を抱え、全力疾走で幼稚園バスに駆け込むパパ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、☺︎ちゃんすけ🎀スヴェ子Lv.❸🎊(@sukegongon0401)さんの投稿です。特に子どもたちが小さいうちは、朝の支度でぐずってしまうことも。パパママと一緒にいたい気持ちで、保育園や学校に行きたがらないのですよね。ちゃんすけさんはある日の散歩中、中年男性が男の子を抱えて全力疾走している姿を目撃し…？

到着してしまえば楽しそうにするのですが、連れていくまでが一苦労です…。





投稿者・☺︎ちゃんすけ🎀スヴェ子Lv.❸🎊(@sukegongon0401)さんはある日の散歩中、中年男性が男の子を抱えて全力疾走している姿を目撃。『誰か助けてェ！』と泣き叫ぶ男の子の様子に、思わず身構えると…？子育てあるあるの苦労に、共感の声が寄せられました。

今朝、娘の幼稚園の送迎を終えて、ゆっくり愛犬と散歩してたら、

中年男性が4～5歳くらいの男の子を抱えて全力疾走してたのね。



👦「ｲﾔｧｧｧｱｧ😭‼️降ろぢでぇぇ😭‼️誰か助けてェェェ😭💢‼️‼️」



男の子は大絶叫・大暴れ。

そして中年男性は真顔で黙々と走る。



コレは…と思って身構えたけど、

男性が駆け込んだ先は──幼稚園バスでした😌



朝からお疲れ様です、お父さん…。

誘拐などの可能性も考え見守っていたちゃんすけさんですが、男性が駆け込んだ先は幼稚園バス。ほっと安心すると共に子育ての大変さが伺えますね。パパさんも内心は、お子さんに『誰か助けてェ！』と言われ焦っていたでしょうね。バス停に着いて安心したのではないでしょうか。



この投稿には「泣き叫ぶ息子を肩に担いで保育園に何度か行きました」「み…見かけます😂」と共感の声が寄せられました。周囲の目に焦ってしまうものの、こうして見守ってもらえるのは本当に何かあったときに有難いものですね。両親も周囲の人もハラハラな、子育てあるあるに共感させられる投稿でした。

