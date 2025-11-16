葵わかな＆神尾楓珠『すべての恋が終わるとしても』第6話で“受け入れがたい悲しい現実” あらすじ公開
俳優・葵わかなと神尾楓珠がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10新ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（毎週日曜 後10：15）の第6話が、きょう10日に放送される。午後10時30分からの放送となる。
今作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ない群像ラブストーリー。「この秋一番泣ける恋愛ドラマ」とうたわれている。
冬野夜空氏による同名の超短編集に収録のエピソードを実写化。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女を主人公に、彼らを取り巻く人物たちも含めた8人の男女が織りなす、リアルでちょっぴりほろ苦い恋愛模様を描く。共演は、藤原丈一郎、本田望結、山下幸輝、大塚萌香、さらに白洲迅、市川由衣ら。
高校の同級生で、卒業式の日に付き合い始めた羽沢由宇（葵）と大崎真央（神尾）。“運命の恋”だと信じられるほど想い合っていた2人だが、大学進学で遠距離になり、やがてすれ違い、破局。2人は3年後に東京で再会した。そして別れの裏にあった真央の秘密が明らかになった。真央は、大腸がんだった…。
■第6話あらすじ
大崎真央（神尾楓珠）の大腸がんは肝臓へ転移。余命は3ヶ月と診断される。母（西田尚美）は父（飯田基祐）に、真央が今やり遂げようとしている「ソラリス」の新広告が完成するまで、本人に告知しないよう懇願するが…。そんなふたりの会話を偶然聞いてしまった羽沢由宇（葵わかな）は、受け入れがたい悲しい現実を前に、真央のため、自分の想いを伝えるべきか思い悩む。
一方、就職先の内定が決まった真央の妹・莉津（本田望結）を祝うため、西颯（藤原丈一郎）は愛犬・桃太郎の散歩に誘う。真央の診断結果はまだ出ていないと両親から聞いていたが、「たぶん出てると思う」という莉津の言葉に、颯も言葉を失ってしまう。
真央も、自分の体の変化に気づき始め、不安に駆られ、仕事も手につかない。そんな息子の様子を見た父は、真央を喫茶店「だるま堂」へと連れ出す。ホットコーヒーとクリームソーダを注文した父は、おもむろに自身の高校時代のことを話し始める。それは、高校1年生の夏休みに事故に遭い、入学してから半年間の記憶を失ったという、真央が初めて聞く話で…。
その頃、「ソラリス」の新広告プロジェクトで、新しいイラストレーターを発注することが決まる。またいつ体調が急変するかわからない真央に、このまま仕事を依頼できないと判断した戸田由紀恵（久保田磨希）に、由宇は頭を下げ、真央の続投を頼み込み…。
