2025年11月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
金運が好調！ 黙っていても家族や親戚から援助が得られそう。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
今日は考えすぎて本筋を見失いがち。冷静な目を持ちたいところ。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
うっかりミスで周囲に迷惑をかけそう。こまめにメモを取って防ぐこと。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
よいことをするならさり気なく。人知れず評判になる予感。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ウソは禁物。その場は切り抜けられても後味が悪い結果に……。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
反抗的な気分になりがち。自分を抑える必要がありそう。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
金運快調。予算を気にせず遊べそう。おごられ運もあり。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
普段のあなたとは少し違う服装を。思わぬツキを呼び込めそう。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
休暇のプランを立てる吉日。楽しい企画を思いつきそう。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
ストレートな発言ほど受ける日。社交辞令はしなくてもOK。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
遊びに収穫あり。あなたがプランニングすればさらに幸運に！
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
未知の分野に踏み込んでみて。能力がグッと伸びるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)