»³ËÜÍ³¿¤¬¸ø³«¤·¤¿¡È10Ê¸»ú¡É¤¬¥Õ¥¡¥óÁØ³ÈÂç!?¡¡ÆÍÁ³¤Î¹ðÇò¤¬»×¤ï¤ÌÈ¿¶Á¡Ö¥Ï¥ó¥µ¥à¤À¤Í¡×
»³ËÜ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤¬ÏÃÂê
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥«¥ë¥í¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë»×¤ï¤ºÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì·÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£¡Ö¥è¥·¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì·÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿!!!¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢°¦¸¤¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ÆÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤ë¾ìÌÌ¤òÅê¹Æ¡£¡ÖµîÇ¯8·î¤Ë¥É¥Ã¥°¡¦¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÇÈà¤È²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ï¡¢½é¤á¤Æ»ä¤¬Èà¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÂç¿Í¤·¤¯¡¢¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ÏÃë¿²¡¢¤ª»¶Êâ¡¢¤½¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¥«¥ë¥í¥¹¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿Åê¹ÆÊ¸ÌÌ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖMi Carlitos¡ÊËÍ¤Î¥«¥ê¡¼¥È¥¹¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡ÖMi Carlitos¡×¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡£¥«¥ê¡¼¥È¥¹¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¥«¥ë¥í¥¹¤Î°¦¾Î¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì·÷¤ÎMLB¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò°ìµ¤¤ËÄÏ¤ó¤À¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Î¡È´¿·Þ¥³¥á¥ó¥È¡É¤¬Â³½Ð¡£¡Ö¥«¥ë¥í¥¹¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡²¿¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¡ª¡×¡Ö¥«¥ë¥í¥¹¤Ï¥Ï¥ó¥µ¥à¤À¤Í¡×¡Ö¥«¥ê¡¼¥È¥¹¤Ï¤¤¤¤Ì¾Á°¤À¡×¡Ö¥«¥ê¡¼¥È¥¹¡¢·¯¤ÏÁ´¤Æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡×¡ÖLA¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥é¥Æ¥ó·Ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÏÈà¤òÇ§¤á¤¿¡×¡Ö¥è¥·¤òÌ¾ÍÀ¥á¥¥·¥³¿Í¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¡È²ÈÂ²¡É¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë