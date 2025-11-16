１６日に２９歳の誕生日を迎えた西武・甲斐野央投手が、「投げるからには抑えの役割を担いたい」と来季の守護神奪取を誓った。

声色に力がこもった。今季は４７試合に登板し、２勝３敗３３ホールド、防御率は自己ベストの２・４７で勝利の方程式の一角を担ったが、「別にそんな余裕をこける立場ではない」と慢心はない。今秋は変化球の制球力を磨くと同時に新球種の習得にも励んでおり、「まだまだですけど、ちょっとずつ形にはなってきている」と手応えを得ている。

今季守護神を務めた平良は来季の先発再転向が濃厚で、甲斐野も「全員が抑えを狙っていくと思うので、良い競争をして個々のレベルアップにつなげたい。もちろん、投げるからには抑えの役割を担いたい」とその座を虎視たんたんと狙う。

この日が１７日まで行われる秋季キャンプの一般公開最終日。埼玉・所沢市のカーミニークでの午前の練習を終え引き揚げる際には多くのファンから誕生日を祝う声が上がり、「ありがたいし、貴重な機会なのでうれしい。２０代最後なので楽しみたいと思います」とサインや写真撮影などに笑顔で応えた。３０代突入も目前だが、「逆にここからが伸びしろだと思っているので。落ち目じゃない。人はここからが伸びしろでございます」。頼もしい獅子のムードメーカーに限界はない。