中国各地、秋の名残惜しむ初冬の景色 2025年11月16日 19時8分 新華社通信 １２日、北京市西城区什坊（じゅうぼう）小街に舞う落葉。（北京＝新華社記者／陳曄華） 【新華社北京11月16日】中国各地では、秋の名残を惜しむ鮮やかな景色が初冬の季節に趣を加えている。１２日、北京市西城区の什坊小街で、イチョウの葉を投げて遊ぶ子どもたち。（北京＝新華社記者／陳曄華）９日、遼寧省瀋陽市和平区の南湖公園。（ドローンから、瀋陽＝新華社配信／鄒新江）１２日、江蘇省徐州市の九里湖国家湿地公園。（ドローンから、徐州＝新華社配信／白雪）１２日、北京市西城区の什坊小街を自転車で走る人。（北京＝新華社記者／陳曄華）１２日、湖南省湘西トウチャ族ミャオ族自治州竜山県翻身村の風景。（ドローンから、湘西＝新華社配信／曾祥輝）１２日、江蘇省南京市の中山植物園南園。（ドローンから、南京＝新華社配信／夏紀福）１２日、四川省達州市宣漢県の巴山大峡谷に立ち込める雲海。（ドローンから、達州＝新華社配信／張平）１２日、江蘇省南京市の莫愁湖（ばくしゅうこ）公園。（南京＝新華社配信／蘇陽）１２日、江蘇省南京市明孝陵風景区の燕雀湖。（南京＝新華社配信／劉建華）１２日、北京市西城区の什坊小街で遊ぶ子どもたち。（北京＝新華社記者／陳曄華）１２日、湖北省黄岡市羅田県の河西畈（かせいはん）村で、小舟に乗り紅葉を楽しむ人。（黄岡＝新華社配信／文振効）１２日、河北省遵化市小廠郷の古長城。（ドローンから、遵化＝新華社配信／劉満倉）１２日、江蘇省揚州市の瘦西湖風景区。（ドローンから、揚州＝新華社配信／孟徳竜）