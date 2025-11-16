フォートナム・アンド・メイソンのクリスマス♡紅茶と焼き菓子で英国の祝宴を

今年のフォートナム・アンド・メイソンは、“The Feast of the Season（クリスマスの祝宴）”をテーマに、英国らしい動植物を描いた華やかなデザインで登場。スパイス香る紅茶や、贅沢なビスケット、心弾むアドヴェントカレンダーなど、心まで温まるアイテムが揃います。毎日のティータイムに、そして大切な人へのギフトにもぴったりな、特別なクリスマスコレクションです。

紅茶で味わう英国のクリスマス気分



クリスマス ティーラバーズアドヴェントカレンダー

クリスマス スパイスティー

クリスマス ハーブティー（アップル＆シナモン）

冬の訪れを告げる香り高い紅茶たちは、クリスマスの午後を彩る主役。

「クリスマス ティーラバーズアドヴェントカレンダー」（税込16,200円）は、定番から限定ブレンドまで24種の紅茶が楽しめる贅沢なセット。

毎日少しずつ開けるたび、心が弾みます。

スパイスの香りが心地よい「クリスマス スパイスティー」（税込7,344円）や、アップルとシナモンの甘い香りを閉じ込めた「クリスマス ハーブティー」（税込5,400円）もおすすめ。

温かいティーカップから立ち上る香りが、冬の午後を包み込みます。

バターの香り広がる焼き菓子ギフト



クリスマス ティービスケット

クリスマス ミニミュージカルビスケット

クリスマス オレンジ＆ダークチョコレートビスケット

ティータイムのお供に欠かせないのが、フォートナム・アンド・メイソン自慢のビスケットたち。

「クリスマス ティービスケット」（税込4,320円）は、スパイス香る紅茶を練り込んだ贅沢な味わい。

さらに「クリスマス ミニミュージカルビスケット」（税込7,560円）は、オルゴール缶から流れる“ジングルベル”が心をときめかせる一品。

また、「クリスマス オレンジ＆ダークチョコレートビスケット」（税込3,888円）は、ダークチョコとオレンジの香りが見事に調和。

ホットチョコレートと合わせれば、極上のティータイムが完成します。

限定デザイン雑貨で心弾むクリスマスを



クリスマス ショップバッグ（ピカデリー）

クリスマスオーナメント（バルーン）

贈り物にも自分へのご褒美にもおすすめなのが、限定デザインの雑貨。

ピカデリー本店を描いた「クリスマス ショップバッグ（ピカデリー）」（税込6,050円）は、環境にやさしい素材で繰り返し使えるサステナブルなバッグ。

さらに、日本橋三越本店限定の「クリスマスオーナメント（バルーン）」（税込6,600円）は、気球モチーフの上品なデザインで、ツリーを華やかに彩ります。

英国のクリスマスらしいエレガントなムードを演出してくれます。

「心温まる紅茶とともに過ごす冬のひととき」



フォートナム・アンド・メイソンのクリスマスコレクションは、見た目の美しさだけでなく、味わうたびに幸福感を届けてくれる特別なラインナップ。

大切な人と過ごすティータイムに、または自分をいたわるご褒美として、英国の祝宴の香りを感じてみてください。今年の冬は、心を豊かに満たす“紅茶時間”を楽しみましょう♪