¡¡¡þONE173¡Ê2025Ç¯11·î16Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE¡¡Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬16Æü¤Ë¡ÖONE173¡×¤òÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢K-1¸µ3³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤ÇISKAÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡¦ÉðÂº¡Êteam¡¡VASILEUS¡Ë¤¬¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ê¥«¥Ê¥À¡¿¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡Ë¤Ë2¥é¥¦¥ó¥ÉKO¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¼¡Àï¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÅ·âÈ¯É½¡£¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ïº£Ç¯3·î¤ËÇÔ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¿¥ó¤È¤ÎºÆÀï¤¬·èÄêÅª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ËÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ÉðÂº¤Î¸ý¤«¤é¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÎÞ¤ÇÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¡¢À¼¤ò¿Ì¤ï¤»ÉðÂº¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Éüµ¢Àï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ÎÅÅ·â°úÂàÉ½ÌÀ¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿´Ñ½°¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤êÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¤Î°ìÊó¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¾å¤Ç¡Ö¥À¥á¡¼¥¸¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¼ä¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ä¤é¤¤¤±¤É¡Ä¥í¥Ã¥¿¥ó¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤«¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÉðÂº¤ÏÀÄ½Õ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ÄÈá¤·¤¤¡×¡Ö34ºÐ¤À¤â¤ó¤Ê¡Ä¾¡¤Ã¤Æ°úÂà¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£