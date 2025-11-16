ニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生の頃から投稿し、ミスiD2021「女の子のためのグラビア賞」を獲得した元「Couleur Clarity」のメンバーで、現在は「GigiL」のメンバーとしてアイドル活動をしている伊織芽衣さんの1st写真集『芽色−めいろ−』（撮影：田中智久、税込4180円、A4判128ページ、KADOKAWA）が、11月27日にリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】「限界なしで挑戦しました」とコメントした伊織芽衣さん

SNSで水着やランジェリー姿などの写真を投稿している伊織さん。インドネシア・バリを舞台に、リゾートホテルやプール付きヴィラで撮影を敢行した1st写真集は、限界なしグラビアをコンセプトに、最大露出に挑戦した意欲作です。見える手前ギリギリを攻めつつも、現役アイドルとしてセクシーな中にも可愛らしさをふんだんに盛り込んでいます。



先行カットは、ピンクのドット柄のねこ耳姿からの紐Tバックショット、赤ランジェリーのシャワーシーン、グレーの変形ボディスーツ、お尻部分が丸見えの水色ランジェリー、クタの街歩きを楽しむブルーのワンピース、そしてストッキング着用の秘書姿、さらに裸になんとリボンだけの上半身カットまで。こちらは写真集には全身カットも掲載されています。他にも、超ローライズのランジェリー、ほぼ裸でプールで遊ぶ姿、裸が透けて見える薄いベビードール、バスタブに張った乳白色のお湯の中で生まれたままの姿など、これでもかというくらい限界なしグラビアが展開。今の彼女をさらけ出した一冊です。



表紙には、水色のランジェリー姿のカットを採用。肩紐が落ちた美しいバストラインと吸い込まれるような瞳でこちらを見つめる表情が印象的です。表紙をはじめ、左右の向きや寄り具合など、すべての写真は彼女がセレクトしており、本人のこだわりが詰まっています。



タイトルの『芽色−めいろ−』は、本人が考案したもので、自分の名前を入れたいという気持ちと、1st写真集で様々な自分を表現したいというふたつの思いが込められています。伊織さんは「初の海外ロケ！ドキドキワクワクしながら4泊5日、楽しんで撮影してきました。大手出版社から初めてのメジャー写真集！ということで正統派なグラビアから髪ブラや紐、ほぼ全裸……なものまで限界なしで挑戦しました！可愛いものから大人セクシー、様々なジャンルを幅広くえっちに頑張ったのでたくさんの方に見ていただきたいです！」とコメントしています。



【伊織芽衣さんプロフィール】

いおり めい ニックネーム：めいにゃんこ 誕生日：3月30日 出身：埼玉県 身長：162cm 趣味：ねこ吸い、昼寝 特技：ご飯をきれいに食べる