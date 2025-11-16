28ºÐ½÷À¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¼ê¼è¤ê12Ëü±ß¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤ÎÊý¤¬¡ÈÍ¾Íµ¡É¤¬¤¢¤ë¡©¡×¡¡Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¶ì¤·¤¤¡ÈµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¤ÎÇØ·Ê¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¶å½£¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î½à¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯»³Â¼Èþºé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
»þµë¤ÏÃÏ°è¤ÎºÇÄãÄÂ¶â954±ß¡£½µ5Æü¡¦1Æü8»þ´Ö¤ò¥Õ¥ë¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤òÅ·°ú¤¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï¤ª¤è¤½12Ëü5Àé±ß¡£
²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢¿©Èñ¤òÊ§¤¦¤È¡¢»Ä¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«2Ëü4Àé±ß¤Û¤É¡£ÃùÃß¤â¤Ê¤¯¡¢¶ì¤·¤¤À¸³è¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸³èÊÝ¸î¤È¤ÎÈæ³Ó¤ÇÉâ¤«¤ÖÌ·½â
¤·¤«¤·¡¢¤â¤·Æ±¤¸ÃÏ°è¡¦Æ±¤¸28ºÐ¡¦Ìµ¼ýÆþ¤ÎÃ±¿ÈÀ¤ÂÓ¤ÇÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤ë¾ì¹ç¡¢À¸³èÉÞ½õ¤¬7Ëü±ßÄøÅÙ¡¢½»ÂðÉÞ½õ¤¬3Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢·î10Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë°åÎÅÈñ¼«¸ÊÉéÃ´¥¼¥í¤äÀÇ¤Î¸ºÌÈ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤ÎÊý¤¬Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¸½¾Ý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼µÕÅ¾¤¹¤ë¤Î¤«¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´
µëÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ëÇ¯¶â¤ä·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¡ÖËè·î¡¢ÂçÂÎ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÊó½·¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÊó½·¤¬Áý¤¨¤Æ¤âÅ·°ú¤¤µ¤ì¤ë¶â³Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À¸³èÊÝ¸îÍøÍÑ¼Ô¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÉéÃ´¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦À¸³èÊÝ¸î¤ÎÊñ³çÀ
À¸³èÊÝ¸î¤Ë¤Ï¡¢°á¿©½»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢¶µ°é¡¢À¸¶È¡Ê»Å»ö¡Ë¡¢½Ð»º¡¢Áòº×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö·ò¹¯¤ÇÊ¸²½Åª¤ÊºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¡×¤ËÉ¬Í×¤ÊÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÂ¦ÌÌ¤ò±ç½õ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½¶â°Ê¾å¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö
¤¢¤ë²Æ¤ÎÆü¡¢»³Â¼¤µ¤ó¤Î²È¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤¬ÆÍÁ³Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½¤Íý¤Ë¤Ï¿ôËü±ß¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤È¤Ê¤ì¤Ð½½Ëü±ß¶á¤¤½ÐÈñ¡£¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÊ§¤¨¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌò½ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡ÖÂÕ¤±¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌÂ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Î©¤Á¿Ô¤¯¤¹Æü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾µ¡¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬²È·×¤Î¶ì¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¼£ÂÎ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡È¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯»ÔÌò½ê¤Ø¸þ¤«¤¦·è¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Áë¸ý¤Ç»ö¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¿¦°÷¤Ï²º¤ä¤«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â»È¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£½êÆÀ¾å¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÄÂ¤Ë¤Ï½»µï³ÎÊÝµëÉÕ¶â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸³èÊ¡»ã»ñ¶â¤È¤¤¤¦ÂßÉÕÀ©ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿©¤ÙÊª¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯¤â¾Ò²ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
Áë¸ý¤ò½Ð¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¶»¤¬¾¯¤··Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸í²ò¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È
Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ¸³èÊÝ¸îÀ¤ÂÓ¤è¤ê¤â¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¡ÖÀ¸³èÊÝ¸î¤¬¼ê¸ü¤¹¤®¤ë¡×¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¸³èÊÝ¸î¤Ï·ûË¡25¾ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÃ¯¤â¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÂçÀÚ¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¸³èÊÝ¸î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ï¡È´Å¤¨¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤ÊÁªÂò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·°Â¿´¤ò
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ¸³èÊÝ¸î°Ê²¼¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤Íê¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤ä¿Í¤¬¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤Ï¾¯¤·³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»³Â¼¤µ¤ó¤Ïº£¤âÀáÌóÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤È¤ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÉÎ©¤·¤¿¼«¸ÊÀÕÇ¤ÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢ÌÀÆü¤ò°Â¿´¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
