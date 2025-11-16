ハンセン病療養所の島・大島。瀬戸内海に浮かぶこの小さな島が、2010年の瀬戸内国際芸術祭の舞台の一つとなった時、そこには多くの葛藤がありました。

【写真を見る】ハンセン病療養所 大島青松園を見つめる伊達典子さん「人権の大切さ、人として強く生きていくことの大切さを伝える場所になれば」

厳しい差別の歴史を背負い、静かに暮らしてきた入所者たち。そして、その声に耳を傾け、記録し続けてきた一人のジャーナリストがいます。

RNC西日本放送の伊達典子さんです。

伊達さんは、芸術祭をきっかけに初めて大島を訪れ、入所者の言葉に衝撃を受けます。以来、彼らの人生に寄り添い、その壮絶な体験と人間の尊厳を伝え続けてきました。

「自分の生存そのものに疑問もつ」。ある入所者が漏らした一言が、伊達さんを突き動かしました。差別の記憶、奪われた夢、そして未来への願い。今回は伊達さんに、大島で出会った人々の言葉と、そこに託された思いについて伺いました。

「いまさら、差別の苦しさをさらされるのではないか」

――伊達さんが大島と関わるようになった、最初のきっかけは？



（伊達典子さん）

「私が初めて大島を訪れたのは2009年です。翌2010年に瀬戸内国際芸術祭が始まることが決まり、ハンセン病療養所のある大島も会場の一つに加えようという話が持ち上がっていました。



それまで行ったことはなく、ハンセン病療養所だけの島と聞いて、どんなところなのだろう、少し怖い場所なのかな、と不安を抱えながら向かったのを覚えています」

「実行委員会は、差別の歴史を伝えるという意図でしたが、当事者である入所者さんたちには大きな不安がありました。『これまで我々は厳しい差別を受けてきて、今更皆さんの前に出て、差別の苦しさをさらされるのではないか』と。



また、ご高齢の方々が静かに余生を暮らされている中で、観光客がたくさん来ることがかえって迷惑になるのではないか、という議論もありました。



そうした中で、最後の最後は入所者さんご自身が、やはり自分たちが受けてきた差別の歴史を皆さんに知ってもらう機会にしようと決断され、芸術祭の舞台の一つとして参加することになったのです」

「子供がいるっていうことだけは絶対に言わないでほしい」

（伊達典子さん）

「当時、大島には100人くらいの入所者さんがいらっしゃいましたが、テレビの前でお話をしてくださる方は10人ほど、全体の10%くらいでした。それ以外の方は『人前にはもう出たくない』『自分のことを言うのは遠慮したい』ということでした。



その10人の中のお一人、男性にお話を伺いました。その方は32歳で入所され、奥様も幼いお子さんも故郷に残してこられた方でした。



『今まで受けてきた差別のことをみんな話してやる』と言ってくださいましたが、一つだけ、『子供がいるっていうことだけは絶対に言わないでほしい』と強くおっしゃられました」

「自分はもうどんな目に遭ってもいいけれど、大きくなった子供やその配偶者、孫、親戚たちに迷惑がかかるから、と。その言葉に私はすごくショックを受けてしまって、もう涙が止まらなくなりました」

「夢も希望もないのにね、なんでだらだら生きとんかな」

もう一人、19歳で大島青松園に入所した男性の存在も、伊達さんの心に深く残っているといいます。

（伊達典子さん）

「大島のカリスマでもあった方です。15歳で発病し、19歳で入所されました。医者になりたいという夢があったそうですが、ハンセン病とわかるとこの社会では生きていけないと自覚し、ご自身で大島に来られたとおっしゃっていました。



私がお会いした時、77歳でしたが、『自分の生存そのものに疑問をもつ』とおっしゃったんです。『夢も希望もないのにね、なんでだらだらだらだら毎日毎日生きとんかな』と言われまして。



私はもう、本当に取材どころではなくなってしまい、何を聞いていいかわからず、ただショックで、悲しくて……。高松に帰る船を待つ間、浜辺で2時間くらい涙が止まりませんでした。



この大島の周りの海を、どんな気持ちで70年近く見てきたのだろうと思うと、本当にいたたまれなくなりました。その日から、その入所者の男性の人生を追いかけて番組を作ることになりました」

「自分たちがいなくなった時のことを考えて」植えられた桜

講演では、伊達さんが制作したドキュメンタリーも上映されました。大島の桜並木が印象的でした。

（伊達典子さん）

「あの桜は、入所者さんたちが『いずれ自分たちがいなくなった時のことを考えて、花見でも来てもらえるような島になったらいいな』という願いを込めて、少しずつ山に植えてこられたものです。それが春になると、桜のトンネルのような美しい景色になるんですね。



私が取材を始めた頃に100人を超えていた入所者さんは、今29人です。平均年齢は88歳になりました。入所者さんの生の声をお聞きできる時間は限られています。



今は、入所者さんから教えていただいたことを精一杯伝えていくこと。そしてこの先も、大島が人権の大切さとか、人として強く生きていくことの大切さを皆さんに伝えていけるような場所になればいいなと。そのために、まだまだ仕事を続けていきたいと思っています」

今後の「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」の予定

11月23日（日）「心穏やかにするハンドケア講座」

講師：大谷みやこさん/ハンドケアマスター



11月30日（日）「歌手 加藤登紀子とハンセン病療養の島、長島」

朗読：小林章子/RSK山陽放送