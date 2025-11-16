【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】恥ずかしすぎる！ご近所中のウワサに赤面＜第3話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第3話 身内だと思われたくない！
【編集部コメント】
派手なおばあさんだとウワサされ、ご近所さんからクスクスと笑われ……。「タナカさんちのおばあちゃん」と呼ばれるお義母さんは、近所でもすっかり有名な存在のようです。恥ずかしくなってしまったクミさんは、堂々としているお義母さんとは対照的にコソコソと身を隠してしまいます。お義母さんの格好に口を出すのはご法度！？ それともあまりに気になるときは言ってしまってもいいでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
【編集部コメント】
