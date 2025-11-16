静岡県富士市で11月16日、ペットと一緒に電車に乗ってお出かけをする実証実験が行われました。

【動画】ペットと共生社会めざしオムツはいて電車で出かけよう ペット用品メーカーと岳南電車が社会実験 ＝静岡・富士市

富士市内にある岳南富士岡駅のホームに集まったのは、ペットと電車に乗ってお出かけをしてみたいおよそ20組。

ケージに入れずに、一般の乗客とおなじ車両にペットを連れて乗るには、オムツを着用させていれば飼っていない人の理解も得られるのではないかと、ペット用品メーカー「コーチョー」（本社・富士市）と岳南電車が実証実験を行ないました。

参加者は配布されたオムツをペットに着けて、貸し切りにした車両で電車旅を楽しみました。

＜参加した人＞

「こうやってワンわんちゃんを電車に乗せることはできないので、非常にうれしいですし案外おとなしくしているのでよかったです」

＜コーチョー渡邉邦彦専務＞

「ワンちゃんを連れて移動をするのは大変な世の中、ご理解をしっかりいただきながらみんなが暮らしやすい世の中を作っていければ」