¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×É¹Àî¤¤è¤·à¥â¥Ç¥ëÎ©¤Áá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×
ºÙ¤¤¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤Ç
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·(48)¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬à¥â¥Ç¥ëÎ©¤Áá¤ÎºÇ¿·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖKIYOSHI HIKAWA¡ÜKIINA. Concert Tour 2025 ¡ÁKIINA¡ÇS LAND¡Á¡×¤ò³«ºÅÃæ¤ÎÉ¹Àî¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤ï¤Æ¤ÏÂçºå¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¤ä¡ª¤Þ¤¿¤¯¤ë¤Ç¤¨¡¼¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºÙ¤¤¥¸¡¼¥ó¥º¤Ë¥Ö¡¼¥Ä¤Çà¥â¥Ç¥ëÎ©¤Áá¤·¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö11·î23Æü24ÆüÂçºå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ä¤Ç¤¨¡Á¡ª¤ß¤ó¤ÊÍè¤Æ¤Ê¤¢¡¼¡ª¤Û¤ó¤Þ¤ËÂÔ¤Ã¤È¤ë¤Ç¡ª¤³¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ç¤¨www¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¸öÅÄÐÔÌ¤¤ÎÃø½ñ¤Î½ñ±Æ¤âÅê¹Æ¤·¡Ö¤¯¤ß¤Á¤ã¤ó¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼ËÜ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªÆÉ¤à¤ï¡ª»ä¤âÀäÂÐ²¼Ãå¤Ï¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó°ìÂò♡¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£