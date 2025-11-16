全国高校サッカー選手権の群馬県大会決勝が１６日に行われ、前橋育英と前橋商業が激突しました。

決勝戦は前回大会王者の黄色と黒の前橋育英と、５年ぶりの優勝を目指す白と黒の前橋商業で、両チームが決勝で対戦するのは、９年ぶりです。

育英は前半２０分のコーナーキック、５番久保のヘディングシュートはキーパーに阻まれ得点とはなりません。

一方の前商は２３分、左サイドからのフリーキック。１５番飯島のボールにあわせますが、育英の守備陣に阻まれます。

迎えた前半アディショナルタイム、コーナーキックからでした。３番瀧口の正確なボールに、１３番柴野が２試合連続のゴールを決め、育英が１点をリードして前半を折り返します。

１点を追いかける前商は伝統の粘り強い守備から流れを手繰り寄せます。すると後半２８分でした。前商は左サイドで攻撃を組み立て、２番田口がシュート。しかし、ゴールネットは揺れません。

堅い守備で前橋商業の反撃をしのいだ前橋育英が１対０で勝利し、５年連続２８回目の優勝を果たしました。

前橋育英が連覇に挑む全国高校サッカー選手権は、１７日に組み合わせ抽選会が行われ、来月２８日に開幕します。