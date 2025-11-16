広大なススキの草原で知られる静岡県東伊豆町の細野高原で16日、スポンジ製の刀で戦うチャンバラ合戦が初めて行われました。

【動画】広大なススキの草原でバトル静岡県東伊豆町「細野高原」でチャンバラ合戦 武器はスポンジ製の刀 ＝静岡・東伊豆町

＜かけ声＞

「戦、開始！」「オー！」

チャンバラ合戦は2011年に大阪で始まったとされ、当たっても痛くないスポンジ製の刀で戦い、誰でも侍の気分を味わえます。

「秋のススキ鑑賞会」が開催中の静岡県東伊豆町の細野高原で初めて開催され、参加者は、相手の腕に付いている「命」のカラーボールを落とすため刀を振りました。

＜参加者＞

「（Q やってみてどう?）敵を倒せるとすごいうれしいです」

＜参加者＞

「楽しいです。子どものフォローをしようと思ってたら、大人が自分のことで夢中になっちゃいました」

＜東伊豆町観光協会・北嶋泰成＞

「今回、こういった大人も子供も楽しめるイベントですけど、子どもがまとまって（山の）上に上がってきてくれたのが、結構うれしいことだと思いますね」

東伊豆町・細野高原の「秋のススキ鑑賞会」は、12月1日まで行われます。