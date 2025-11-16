広島、中日、楽天などで活躍した紀藤真琴氏（60）と元中日の山本昌氏（60）が、16日までにYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。星野監督時代の衝撃のエピソードを明かした。

現役時代はやんちゃで奔放だった紀藤氏。ある時、大のラジコン好きの山本昌氏のフェラーリのラジコンが欲しくなり、球場に持ってきてもらった。

そして、あろうことか試合中にとんでもない“悪さ”をしでかす。「選手ロッカー前の通路がすごく長くて。そこでラジコンを走らせていたんですよ。試合中に。負けてる展開で」。紀藤氏らしい豪快なエピソードながら、ここから地獄の展開が待っていた。

「星野監督は葉巻を吸うんで、（ベンチから）監督室に戻ってきた。その時に星野さんの前をフェラーリが通過して行ったの。そしたらパッと俺の顔を見て“お前は何をやっとるんだあ！”と」。闘将ぶりを知る人なら、聞くだけでも背筋が凍るような話。さすがの紀藤氏も「一瞬、足の裏が冷たくなった」と振り返った。

当時、この話を聞いた山本昌氏は「俺まで巻き添えになる。ラジコン＝僕じゃないですか」と、こちらも気が気じゃなかったと回想していた。