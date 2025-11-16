有吉「『こいつ、また顔を拭いてるよ…』って思われてる？」“美容室の蒸しタオル”の用途が分からず不安に
有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月9日（日）の放送では、美容室でシャンプー後に渡される“蒸しタオル”の使い道について話題が及びました。
◆美容室の“蒸しタオル”は何に使う？
この日、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から「約10年通っている美容院では、シャンプーのあとに美容師さんが必ず温かいタオルを渡してくれます。しかし、いまだに用途が分からず、とりあえず目ヤニを拭いている」というメッセージを紹介。
これに有吉が「そういうものじゃないの？ 俺もすぐ顔を拭いちゃうけど……」と答えると、山本と酒井も同意します。一方で、有吉が「女性はメイクをしているから顔を拭かないでしょ？ だから『首元とかにシャンプーが飛んでいたら拭いてください』っていうことなのかな？」という新たな見解を述べます。
すると有吉のなかで、その説が有力になってきたのか「俺、無意識に顔を拭いていたけど、担当の人に『こいつ、また顔を拭いているよ……』って思われている可能性はない？ 何の理由があるんだろう……ちょっと今ゾッとしてきた」と不安がります。
結局、ここでは蒸しタオルの使い道に関する結論が出なかったので、実家が美容室を営んでいる山本に「お前の母ちゃんに聞いてみて」とお願いする有吉でした。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00〜21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
（左から）山本浩司、有吉弘行、酒井健太
◆美容室の“蒸しタオル”は何に使う？
この日、ゲスナー（※当番組でのリスナーの呼称）から「約10年通っている美容院では、シャンプーのあとに美容師さんが必ず温かいタオルを渡してくれます。しかし、いまだに用途が分からず、とりあえず目ヤニを拭いている」というメッセージを紹介。
これに有吉が「そういうものじゃないの？ 俺もすぐ顔を拭いちゃうけど……」と答えると、山本と酒井も同意します。一方で、有吉が「女性はメイクをしているから顔を拭かないでしょ？ だから『首元とかにシャンプーが飛んでいたら拭いてください』っていうことなのかな？」という新たな見解を述べます。
すると有吉のなかで、その説が有力になってきたのか「俺、無意識に顔を拭いていたけど、担当の人に『こいつ、また顔を拭いているよ……』って思われている可能性はない？ 何の理由があるんだろう……ちょっと今ゾッとしてきた」と不安がります。
結局、ここでは蒸しタオルの使い道に関する結論が出なかったので、実家が美容室を営んでいる山本に「お前の母ちゃんに聞いてみて」とお願いする有吉でした。
＜番組概要＞
番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER
放送日時：毎週日曜 20:00〜21:55
放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット
パーソナリティ：有吉弘行
番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400
音声コンテンツプラットフォーム 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！
音声コンテンツプラットフォーム 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！