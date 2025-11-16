お弁当のメインに！味バリエいろいろ「ちくわの肉巻き」なら食べやすい
食べ応えアップ！「ちくわの肉巻き」味バリエ
プリッとした独特の食感がおいしい、ちくわ。そのまま食べてもおいしいのですが、味付けや調理に手間が掛からないので、アレンジも楽々です。
そんなちくわの食べ応えをさらにアップさせたい時は、ちくわの肉巻きにしてみませんか。肉とちくわ、2つのボリューム食材を使ったメニューは、たまらなくジューシー。味付けを変えると、アレンジがさらに広がりますよ。
オススメのレシピ
チーズ入りのちくわの肉巻き
ちくわの穴の中にチーズを入れた甘辛味の肉巻きです。コロンとしたフォルムは、お弁当のおかずにちょうどいいサイズ。
BBQ風味のちくわの肉巻き
ケチャップ×ウスターソースを使ったBBQ味は、ちくわとの相性も抜群。大人から子供まで大好きなこってり系の味は、ご飯が進むこと間違いなし！
マヨタルタル味のちくわの肉巻き
ゆで卵を使ったタルタルソースをちくわの穴に入れてから、肉を巻きます。明太子マヨネーズを使うと、プチプチ感も楽しめます。
ちくわの肉巻きは冷めてもおいしいので、お弁当はもちろん、おつまみにもぴったりですね。形、味、ボリューム共に、まさに主役という名にふさわしいメニューを、ぜひご堪能あれ！