¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¡¢Â´¶È¤Î¿´¶¡Ä¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡¡¸åÇ¤¤Î¸ÅÀî¾»´õ¥¢¥Ê¤Ø¡ÖÌÂ¤ï¤ºÈà¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¡×
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬16Æü¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°5¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤òÍè½ÕÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢ËüÇîµÇ°¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤ÏÄ«¥Ñ¡¼¥¯2025¡Á¤¢¤·¤¿¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¡£Æ±ÈÖÁÈ½¢Ç¤¤«¤é´Ý11Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢ÍèÇ¯3·î27Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¡£¸åÇ¤¤Ï¡¢¸ÅÀî¾»´õ¥¢¥Ê¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÍÇ¡¡Ä¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¡¢Â´¶ÈÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò
¡¡11Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î´é¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿´äËÜ¥¢¥Ê¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢´äËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤ÎÌó4¥ö·î¤Ç¤µ¤é¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÆþ¸ý¡¢¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¡¦¥«¥é¥Ñ¥¿¡¼¥ë¡ÊÉ¸¹â5545¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÄº¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢Âê¤·¤Æ¡Ö¥Ò¥Þ¥é¥ä¤ËÊû¤°¡¢11Ç¯¤Î¡È¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡É¡×¤Î³«»Ï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡½¡½11Ç¯´ÖÈÖÁÈ¤Î´é¤È¤·¤Æ²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â´¶È¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÔ»×µÄ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬ÈÖÁÈ¤Ë»Ä¤»¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¸ÅÀî¾»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸åÇ¤¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤â¤·»ä¤¬¸åÇ¤¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤ï¤ºÈà¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò²ñ¼Ò¤¬¸åÇ¤¤È¤·¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À¤³¦ºÇ¹âÊö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤ÄÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤Î11Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¤Þ¤Ç¤ÎÌó4¥ö·î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÄ©Àï¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆùÂÎÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤Î°Ý»ý¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ò°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯¤Ë¡Ö¤ª¤ÏÄ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«11Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËËèÆüÉ¬»à¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤±¤Ð11Ç¯´Ö¡£¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¡Ö¤ª¤Ï¥Ñ¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£11Ç¯Á°¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤ä¤«¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÍÇ¡¡Ä¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¡¢Â´¶ÈÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò
¡¡11Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ«¤Î´é¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿´äËÜ¥¢¥Ê¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Ë¶á¤¤¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¶¦±é¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎÞ¤¹¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¢£´äËÜ·×²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡½¡½11Ç¯´ÖÈÖÁÈ¤Î´é¤È¤·¤Æ²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â´¶È¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÔ»×µÄ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤ï¤ëµ¤»ý¤Á¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬ÈÖÁÈ¤Ë»Ä¤»¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¸ÅÀî¾»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¸åÇ¤¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤â¤·»ä¤¬¸åÇ¤¤ò»ØÌ¾¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤ï¤ºÈà¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò²ñ¼Ò¤¬¸åÇ¤¤È¤·¤Æ·è¤á¤¿¤³¤È¤¬¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Èà¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡½¡½À¤³¦ºÇ¹âÊö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤ÄÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª¤ÏÄ«¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤Î11Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Â´¶È¤Þ¤Ç¤ÎÌó4¥ö·î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÄ©Àï¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆùÂÎÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤Î°Ý»ý¤¬ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ò°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡Ù¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯¤Ë¡Ö¤ª¤ÏÄ«¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«11Ç¯¤â¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËËèÆüÉ¬»à¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Õ¤Èµ¤¤Å¤±¤Ð11Ç¯´Ö¡£¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¡Ö¤ª¤Ï¥Ñ¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£11Ç¯Á°¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤ä¤«¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£