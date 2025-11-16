シャインマスカット×メロンが主役。大人がときめくアフタヌーンティーが東京ドームホテルに登場。《編集部レビュー》

都内でアフタヌーンティーを味わいたいけれど、どこに行こうか迷っちゃう......。

そんな大人女子たちにオススメしたい場所が、東京ドームホテルの最上階にある、スカイラウンジ＆ダイニング「アーティスト カフェ」。

ホテル内という落ち着いた空間で、最上階の絶景を楽しみながらアフタヌーンティーが楽しめるんです。

2025年11月16日現在、「シャインマスカット＆メロンアフタヌーンティー」を提供しています。

今回はアフタヌーンティーをたっぷりと堪能した様子をレポートしていきます。

シャインマスカットとメロンの魅力を再発見♡

まず初めに登場したのは、3種のセイボリーが乗ったプレート。

みずみずしく芳醇な甘さと程よい塩気がベストマッチな「生ハムメロン」に、なめらかな舌触りと濃厚なトリュフの香りに酔いしれる「ヴィシソワーズ トリュフの香り」、パリッと食感が豊かな「ポテトガレット」。ひと口の満足度の高さに、早くも心を掴まれています......！

そして、メインとなる3段スタンドがお目見え。シャインマスカットとメロンを使ったスイーツがぎっしりと並ぶ光景は圧巻。

セイボリーと交互に、いざ実食です。

下段は、アフタヌーンティーを代表する焼き菓子やフルーツなど、全5種類。

外はサクッ、中はふんわりな「スコーン」は、水分量がベスト！ 別添えのクロテッドクリームとはちみつを付けて食べれば、上品で濃厚な風味に。

香りと甘さが弾ける「シャインマスカット」に、とろりとしたチーズが生地の甘みを引き立てる「イタリアンフリット」など、定番から個性派まで勢ぞろい。

続いて、中段に並ぶのは、見た目から華やかな3種のケーキ。ハッピーオーラが漂っています。

一見、王道でシンプルな「シャインマスカットと洋梨のショートケーキ」と「シャインマスカットのシュークリーム」。繊細で控えめなクリームとスポンジケーキが、シャインマスカットの甘さをグッと押し上げているんです。

まるで満月のような「レモンのタルト」は、キュンと甘酸っぱいレモンクリームが口いっぱいに広がり、気分がリフレッシュ。この酸味は嬉しいサプライズです。

ラストを締めくくる上段は、高級感漂う2種のグラススイーツ。

宝石のようにキラリと輝く「メロンのパンナコッタ」。驚くほどなめらかで甘さ控えめなパンナコッタの上に、ジューシーで香り高いメロンとジュレの存在感が際立つ一皿。

メロンを贅沢に添えた「ノンアルコールスパークリングワインを注いだメロンのスープ ヨーグルトソルベを添えて」は、南国のビーチを思わせるカクテルのよう......。メロンをダイレクトに感じられる爽やかで芳醇なスープに、すっきりとしたヨーグルトソルベを合わせた、初めてづくしの味わいです。

そして、セイボリーとスイーツのお供に欠かせないのが"ドリンク"。コーヒーや紅茶はもちろん、ハーブティーやビネガードリンクまで、10種類を超えるラインアップがなんと飲み放題。

これに加えて、マスカットとメロンで香り付けしたスペシャルな紅茶も。一口飲んだ瞬間広がる感動の果実感、ぜひとも体験してほしい......！

すべてのメニューを完食して感じたのは、どれも洗練された甘さ・塩気があり、主役のフルーツの美味しさを最大級に活かしているということ。それでいて、調理方法にユニークさを感じる瞬間もあり、最後の一口まで美味しく、楽しく味わえました。

地上150ｍの開放感ある空間で味わうアフタヌーンティーは、なんとも優雅で幸せなひと時でした。

価格は6300円。

提供時間は15時から18時まで（2時間制）。

開催期間は12月8日まで。

電話もしくは公式サイトから予約が可能です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 梅谷りな