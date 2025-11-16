「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）

Ｋ−１元３階級王者・武尊（３４）＝ｔｅａｍ ＶＡＳＩＬＥＵＳ＝がデニス・ピューリック（４０）＝カナダ＝に２回ＫＯ勝ちで再起戦を飾った。

１回、鋭い右を浴びせて観客を沸かせると、１分３０秒過ぎにカウンターの右フックを浴びせてダウンを奪った。その後も打ち合いで優位に立ち、終了間際にも右ストレートを浴びせて、２度目のダウンを奪った。

２回は右のカーフキックで畳みかけて、ダウンを奪い、左ハイキックから一気のラッシュでリングに沈めた。ロッタン戦ＫＯ負けから８カ月。鬱憤を晴らす勝利に、そのまま金網に駆け上がり雄たけび。勝ち名乗りを受ける場面では思わず男泣きした。武尊は７月にタレント、女優の川口葵と結婚。心機一転の再起戦を白星で飾った。

勝利者インタビューでは「もう前回ロッタン選手に１回で速攻負けちゃって、ファンの思いを裏切ったと思ったので。でも裏切ったままじゃ、格闘技人生終われない。死ぬ気で練習してきた」と語った後、「僕は次の試合で現役を引退します」と次戦で現役引退することを発表。まさかの言葉に会場は静まりかえった。そして「さっきも言ったんですけど、武尊は絶対に期待を裏切らない戦いをしてきた。次の試合、ロッタン選手、受けてくれるなら、最後の試合、絶対勝って、皆の期待を裏切らない試合をします。ロッタン選手、現役最後の試合、相手願いします！」と、リングサイドで見守ったロッタンに呼びかけた。

ロッタンはリングに上がり「あなたの最後の試合、私でよければ是非やります」と応じた。

武尊は２２年６月の那須川天心との「ＴＨＥ ＭＡＴＣＨ」で敗れた後、再起し現役を続行。２３年４月にアジア史上最大の格闘技団体「ＯＮＥ」と契約した。２４年１月にＯＮＥデビュー戦でフライ級キックボクシング王者のスーパーレックと対戦したが、激闘の末に判定０−３で敗戦。２４年９月にはタン・ジン（ミャンマー）に２回２分４７秒ＫＯ勝ちでＯＮＥ初勝利を飾った。今年３月には元ＯＮＥフライ級ムエタイ世界王者で、武尊のＯＮＥ参戦の目的だったロッタンと対戦したが、１回１分２０秒でＫＯ負けを喫した。