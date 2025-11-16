【SVリーグ】東京グレートベアーズ 0ー3 ウルフドッグス名古屋（11月13日・男子第4節）

【映像】「名台詞」炸裂でアリーナ熱狂 実際の様子

男子バレーの試合前に、声優の宮野真守が登場。人気アニメ『ハイキュー!!』に登場する高校生No.1セッターの名台詞を披露すると、ファンも大きな歓声をあげた。

大同生命SVリーグ男子の第4節、東京グレートベアーズはウルフドッグス名古屋と対戦。平日夜の開催にも関わらず、TOYOTA ARENA TOKYOに8000人を超える観客が詰めかけた注目の一戦の試合前、アリーナ中が盛り上がる一幕が見られた。

始球式に登場したのは、声優の宮野。この日、マッチデースポンサーを務める株式会社MAPPAがアニメーション制作をしている劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』で謎のアイドルプロデューサー・巽幸太郎役を務める宮野は、なんと、アニメ『ハイキュー!!』で人気を博す稲荷崎高校のセッター・宮侑（みや・あつむ）の名台詞を披露した。

「俺のセットで打てへんやつはただのポンコツや」

そう発言すると、これにはアリーナ中から大きな歓声。本人は直後に「緊張してきた…」と、不安そうな様子を見せていたが、その後コートで始球式を行い、無事に役割を務めた。

人気アニメの名台詞を聞いたファンも大きなリアクション。SNSでは「ツムやぁぁぁ！ありがとうございますー！」「なんと名台詞言ってくださったのだ(感激)」「音出して見たら息子が大喜びしてたwww」「宮侑！」「まもの声ほんま好き」「カッコ良すぎる〜！」「しっかり侑をぶっ込んでくるのさすまもww」「最高や…」「生で聞けてテンション上がった最高」「号泣だった。また侑くんの生の声聞けて本当に嬉しい」といった声であふれ、ファンも大興奮のシーンとなったようだった。

なお、試合はホームチームが0―3で敗れ、前節からの連勝を飾ることはできなかった。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）