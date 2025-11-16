RADWIMPSメジャーデビュー20周年記念トリビュートアルバムの全参加アーティスト・収録楽曲を発表
11月19日にリリースされるRADWIMPSメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』。その全参加アーティスト・収録楽曲が明らかとなった。
■米津玄師、Mrs. GREEN APPLEら豪華アーティスト14組が集結
参加アーティスト・楽曲が11/3(月)から1日1アーティストずつ発表され連日話題になっていた、RADWIMPSメジャーデビュー20周年を記念トリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』。11月16日に最後のアーティストと楽曲が解禁になり、全収録内容が明らかになった。
トリビュートアルバムの特設サイトには参加アーティストから届いたRADWIMPS愛に溢れたコメントもそれぞれ掲載されているので、ぜひチェックしてほしい。
■『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』参加アーティスト＆収録楽曲
上白石萌音「25ｺ目の染色体」
SEKAI NO OWARI「最大公約数」
米津玄師「トレモロ」
iri「ふたりごと」
ずっと真夜中でいいのに。「有心論」
My Hair is Bad「いいんですか?」
宮本浩次「おしゃかしゃま」
DISH//「携帯電話」
Mrs. GREEN APPLE「狭心症」
ヨルシカ「DARMA GRAND PRIX」
YOASOBI「会心の一撃」
Vaundy「前前前世」
ハナレグミ「そっけない」
角野隼斗「すずめ」
■リリース情報
2025.11.19 ON SALE
ALBUM『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』
2025.10.08 ON SALE
ALBUM『あにゅー』
■関連リンク
「Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-」特設サイト
https://sp.universal-music.co.jp/radwimps/20th/dearjubilee/
RADWINPS OFFICIAL SITE
https://radwimps.jp/