「とにかくプレーを楽しむことを追求すればよかった」ラスが通算1万アシストを突破

11月15日（現地時間14日、日付は以下同）。サクラメント・キングスは、敵地ターゲット・センターでミネソタ・ティンバーウルブズ相手に110－124で敗れたことで5連敗となり、翌16日を終えてウェスタン・カンファレンス13位の3勝10敗とした。

ウルブズ戦で、キングスは先発ポイントガード（PG）を務めてきたデニス・シュルーダーをベンチスタートへ回し、先発ウイングに入っていたラッセル・ウェストブルックを本来のPGへ起用。

ドマンタス・サボニスがシーズンハイの34得点に11リバウンド3アシスト、ザック・ラビーンが25得点6リバウンド3アシスト、シュルーダーが14得点6リバウンド6アシストをマーク。

そしてウェストブルックは31分1秒の出場で13得点10リバウンド14アシストを残し、今シーズン2度目のトリプルダブルと奮戦。第2クォーター中盤には、素早いパスでサボニスのショットを演出し、レギュラーシーズン通算1万アシストに到達した。

レギュラーシーズン通算1万アシストはNBA史上8人目の偉業。さらにウェストブルックは通算2万6392得点を残しており、レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）に続いてNBA史上2人目となる通算2万5000得点、1万アシストを突破した選手に。

「数字を追いかけることはなく、とにかくプレーを楽しむことを追求すればよかった。残りは後からついてきたんだ。すべてを通して、謙虚さと感謝の気持ちでいっぱいだった」

16日に自身のソーシャルメディアへそう投稿したウェストブルックは、キャリア18年目の今シーズンもエネルギッシュなプレーを見せている。37歳のベテランは、あと319得点することで、オスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／2万6710得点）を抜いて、PGにおけるNBA通算得点でトップに躍り出るだけに、次戦以降もそのパフォーマンスに注目したい。

レギュラーシーズンにおける通算アシストのトップ10は下記のとおり。現役が3人ランクしている点も特筆すべきだろう。



※データは日本時間11月16日終了時点、チーム名は略称、*=現役選手

◆■NBAレギュラーシーズン通算アシスト数 歴代トップ10

１位 ジョン・ストックトン（元ジャズ）：1万5806本



２位 クリス・ポール*（クリッパーズ）：1万2528本



３位 ジェイソン・キッド（元マーベリックスほか）：1万2091本



４位 レブロン・ジェームズ*（レイカーズ）：1万1584本



５位 スティーブ・ナッシュ（元サンズほか）：1万335本



６位 マーク・ジャクソン（元ペイサーズほか）：1万334本



７位 アービン“マジック”ジョンソン（元レイカーズ）：1万141本



８位 ラッセル・ウェストブルック*（キングス）：1万8本



９位 オスカー・ロバートソン（元ロイヤルズほか）：9887本



10位 アイザイア トーマス（元ピストンズ）：9061本

【動画】ウェストブルックの記念すべき通算1万本目のアシスト！