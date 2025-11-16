¡ÖÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×ÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£³´°ÇÔ¤ÇÇÔÂà¡ÄÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î»Ø´ø´±¤¬Ã²¤¯¡Öµ»½Ñ¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ³¤»¤é¤ì¤ë¡×¡ÚU-17WÇÕ¡Û
¡¡×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ11·î15Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼ó°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢48Ê¬¤ËÀõÅÄÂçæÆ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢59Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎµÈÅÄÌ«³¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç²ÃÅÀ¤¹¤ë¤È72Ê¬¤Ë¤âÆ£°ææÆÂç¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ¡¢£³¡Ý£°¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAFRICA TOP SPORTS¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢×¢»³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ù¥é¡¦¥¯¥Þ¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜÀï¤Î¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Î£³¡¢£´²ó¤¢¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï²æ¡¹¤Î¥ß¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢Áê¼ê¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áê¼ê¤Ë¤µ¤é¤Ë£²ÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶µ·±¤ò¼¡¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¡×¤Èº£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î°·¤¤¤¬¾å¼ê¤Ç¤â¡¢Àµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ³¤»¤é¤ì¤ë¡£¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¡¢Àï½ÑÅª¤Êµ¬Î§¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç²æ¡¹¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤ÇËÌÄ«Á¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼ó°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢48Ê¬¤ËÀõÅÄÂçæÆ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢59Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎµÈÅÄÌ«³¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç²ÃÅÀ¤¹¤ë¤È72Ê¬¤Ë¤âÆ£°ææÆÂç¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ¡¢£³¡Ý£°¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAFRICA TOP SPORTS¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢×¢»³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ù¥é¡¦¥¯¥Þ¥í´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜÀï¤Î¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤òÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¡×¤Èº£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Î°·¤¤¤¬¾å¼ê¤Ç¤â¡¢Àµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÈ³¤»¤é¤ì¤ë¡£¸¥¿ÈÅª¤Ê»ÑÀª¡¢Àï½ÑÅª¤Êµ¬Î§¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç²æ¡¹¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤ÇËÌÄ«Á¯¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª