『おはよう朝日です』岩本計介アナ、卒業発表→「今後の人生を見つめなおす挑戦」発表 壮絶な内容が明らかに
ABCテレビ・岩本計介アナウンサーが16日、朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）を来春卒業すると明らかにした。同日、万博記念公園で開催された『おは朝パーク2025〜あしたも元気でいってらっしゃい』のステージで発表。同番組就任から丸11年の節目となる、来年3月27日をもって卒業する。
【写真】突如…『おは朝』岩本計介アナ、卒業発表の様子
11年間にわたりABCテレビの朝の顔として親しまれてきた岩本アナからの突然の発表に、会場に詰めかけた視聴者からは悲鳴に近いどよめきが起こり、ステージ上の共演者の中には涙する姿も見られた。
あわせて、岩本アナは、あわせて卒業までの約4ヶ月で「おは朝人生の集大成としての挑戦」をぶちあげた。世界最高峰エベレストの入口、ヒマラヤ山脈・カラパタール（標高5545メートル）の頂に立つことを目指す、題して「ヒマラヤに捧ぐ、11年の“いってらっしゃい”」。岩本アナの『おは朝』人生を締めくくる、雄大で壮絶な挑戦が始まる。
ステージ上では、岩本アナが「おは朝と自分自身の今後の人生を見つめなおす挑戦として、エベレストの入口に立つことを目指します！」と語り、会場からは大きな驚きと拍手が起こった。
さらに、「これからも挑戦し続けるという決意も込めて、おは朝に関わって11年間蓄積したおは朝への愛情をぶつける挑戦にしたいと思います！」と力強く宣言。挑戦の模様は、今後『おは朝』で伝えていく。
