¡Ú»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¡ÛÉÍÌîÍã¤¬¹¥µ¤ÇÛ¡Ö¼Ö¤Ï¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡»³ÍÛ¥ª¡¼¥È¤Î¡ÖÆüËÜ¥È¡¼¥¿¡¼ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬£±£·Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÍÌîÍã¡Ê£²£µ¡áÈÓÄÍ¡Ë¤ÏÁ°Áö¤ÎÀî¸ýÀï¤Ï£³¡¢£³¡¢£³Ãå¤ÎÀ®ÀÓ¡£Í¥½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£³Áö¤È¤â¼Ö·ô¤ËÍí¤ß¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï¶á¶·¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥à£³¡¦£´£±£¸ÉÃ¤ò·×»þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ö¤Ï¥á¥Á¥ã¥á¥Á¥ãÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££²ÀáÁ°¡¢ÈÓÄÍºÇ½ªÆü¤Î¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤òÂØ¤¨¤¿¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÀî¸ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ°È÷¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥à¤â½Ð¤º¶ìÀï¡£¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ç²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤«¶Ê¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤º¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤È¸µÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£µ¤ÇÛ¾å¾º¤Ç·Þ¤¨¤ëº£Àá¤Ï½éÆü¤«¤é¹¥Áö¤Î´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¡£