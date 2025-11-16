タレントの小倉優子さんが自身のインスタグラムと公式ブログを更新。長男からリクエストされた朝食用シフォンケーキを手作りしたことを報告しました。



【写真を見る】【 小倉優子 】 長男のリクエストで朝食用シフォンケーキを手作り 「将来はシフォンケーキ教室が夢」





小倉さんはインスタグラムで「長男から『朝ごはんにシフォンケーキが食べたい！』とリクエストがあると、寝る前に焼いています」と投稿。家族が「飽きずに食べてくれるので、嬉しい」と喜びを表現しています。







公式ブログでも同日、「昨夜、『朝ごはんにシフォンが食べたい！』と長男からリクエストがあり、また焼きました」と報告。







今回は「紅茶のシフォンケーキ」を作ったことを明かし、「シフォンケーキ＋フルーツが長男の好きな朝ごはんです」と長男の好みについても触れています。







小倉さんは将来の夢についても「シフォンケーキのお教室をやるのが夢」と綴っており、料理への情熱が感じられる投稿となっています。







この投稿に、「生徒になって通います」「凄い立派な夢ですね 実現出来るように頑張りましょう」「調理師免許を取って小さなレストランでもひらいてみてはどうでしょうか？」「優しいお母さんの美味しいシフォンケーキ」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】